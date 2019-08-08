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Galaxy Watch Active 2確定推出Under Armour獨家聯名款

2019-08-08 14:07楊又肇

先前預先揭曉新款智慧手錶Galaxy Watch Active 2之後，三星在Unpacked 2019活動更宣布將與Under Armour合作打造獨家聯名款Galaxy Watch Active2 Under Armour。

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除了錶身基本外型設計與功能沒有太大差異，Galaxy Watch Active2 Under Armour將可在使用者運動期間提供語音提示，以及震動觸覺回饋，並且依照手錶或搭載Under Armour HOVR系列智能晶片運動鞋所量測數據，給予使用者即時運動上的指導，另外也能在運動訓練後，透過手機檢視數據分析與後續運動指導。

另外，Galaxy Watch Active 2 Under Armour聯名款將會附贈6個月的MapMyRun Premium會員服務，讓使用者能獲得進一步的運動訓練效果。

而錶身將會以輕量、時尚運動風的鋁合金材質打造，同樣提供兩款尺寸，分別為搭配黑色錶帶的44mm規格，以及搭配灰色錶帶的40mm款式，而錶帶均採用氟橡膠 (FKM)材質設計，而錶面也會搭載Under Armour合作設計版本。

Galaxy Watch Active2 Under Armour獨家聯名款預計會在今年秋季於特定市場通路，或是透過三星、Under Armour線上網站銷售。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

三星Under Armour智慧手錶

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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