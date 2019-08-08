三星推出新款常時連網筆電Galaxy Book S 搭載Snapdrsgon 8cx處理器

除了揭曉新款旗艦手機Galaxy Note 10系列，三星此次在Unpacked 2019活動也推出與Qualcomm攜手合作的新款常時連網筆電Galaxy Book S，其中採用Qualcomm針對筆電產品打造的Snapdrsgon 8cx處理器，並且搭載42Wh規格電池設計，最高可對應23小時的影片連續播放時間。

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與過往的Galaxy Book 2採不同形式設計，Galaxy Book S恢復使用傳統筆電形式，並且以輕薄機身呈現，連接埠更精簡至保留3.5mm耳機孔、兩組USB-C與micro SD記憶卡插槽，而螢幕則採用13吋、Full HD解析度設計，支援觸控操作。

記憶體採用8GB LPDDR4X規格之外，儲存容量則是提供256GB或512GB，並且可透過micro SD記憶卡額外擴充1TB儲存容量，另外也在機身搭載指紋辨識器、720P解析度的視訊鏡頭，以及光源感應器，內建擴音喇叭也同樣符合AKG等級設計。

作業系統則採用對應Arm架構的Windows 10 Home或Windows 10 Pro版本，本身也支援透過nano SIM卡形式使用4G LTE網路服務。

建議售價方面，Galaxy Book S將以999美元起跳價格銷售，預計在今年9月以於美國市場率先推出，分別提供土壤金與水銀灰兩款配色。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》