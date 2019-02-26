親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MWC新機搶先看
三星新產品發表
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競
U5遊戲館

梵諦岡最高位階的性侵醜聞：澳洲樞機主教遭判「有罪」

被批病假寫公出 韓國瑜嗆：回台後放馬過來！

動眼看／Galaxy S10、Galaxy Fold展示 螢幕凹折方式不同有玄機

2019-02-26 12:23楊又肇

先前在Galaxy S10系列機種揭曉時，三星同步揭曉的Galaxy S10 5G連網版本，以及螢幕可凹折手機Galaxy Fold，在此次MWC 2019期間也實際對外展示，但基於安全或其他因素考量，Galaxy Fold依然維持在玻璃櫃內靜態展示，現場僅提供Galaxy S10 5G連網版本以實際應用進行展示。

分享

Galaxy Fold在內部7.3吋軟性螢幕呈現凹折狀態時，主要透過外側4.6吋螢幕進行操作，並且搭載一組1000萬畫素、f/2.2光圈視訊鏡頭，攤開成為7.3吋平板時，則可使用內部兩組視訊鏡頭，分別對應1000萬畫素 (f/2.2)+800萬畫素 (f/1.9)鏡頭組合，而機身背面則搭載三組鏡頭主相機，則分別對應1600萬畫素 (f/2.2)超廣角規格、1200萬畫素 (f/2.4、OIS)長焦規格，以及1200萬畫素 (f/1.5、f/2.4雙光圈與OIS)廣角鏡頭組合。

處理器規格將採用Snapdragon 855處理器、12GB記憶體，以及512GB儲存容量。其他設計則包含採用兩片電池模組構成4380mAh電池電量、搭載雙AKG技術認證喇叭，拍照功能也比照Galaxy S10系列加入最佳構圖、30種智慧場景識別拍攝功能，而內建搭載One UI介面的Android 9.0則可對應手機與平板使用模式。

分享

分享

與華為、OPPO等廠商採用螢幕維持面向外側的凹折方式不同，三星採取螢幕維持在內的凹折方式，因此實際凹折角度較大，同時螢幕也較不容易因經常維持在外而造成刮傷、破裂等問題，但可能會因為經常凹折而產生凹痕。

不過，三星強調Galaxy Fold以聚醯亞胺 (Polymide)材質打造的Infinity Flex Display約可對應20萬次凹折，若以每天開合100次計算，約可對應5年使用壽命。

雖然Galaxy Fold的螢幕凹折角度相當大，但仍會在凹折後保留一定空隙，因此三星藉由鉸鍊、轉軸等設計使螢幕凹折後的空隙比例降低，甚至進一步巧妙地透過背蓋機件使凹折後的機身彼此密合。

目前Galaxy Fold凹折疊合之後的厚度為17mm，攤開後的厚度僅為6.9mm，比起一同揭曉的Galaxy S10系列機種厚度更薄，同時Galaxy Fold採用軟性螢幕約可對應20萬次凹折，若以每天開合100次計算，約可對應5年使用壽命。

分享

至於Galaxy Fold實際上市時間，三星預計將會在今年第二季才會正式讓此款手機進入市場銷售，預計在今年4月26日開放供貨，區分黑、黃、藍、白四款配色，連網功能則區分4G LTE與加入支援5G連網版本，建議售價則將從1980美元起跳，換算成新台幣約在6萬元以上價位。

分享

預計今年夏季推出的Galaxy S10 5G連網版本

而在Galaxy S10 5G連網版本部分，基本上是以Galaxy S10為基礎，但螢幕尺寸增加至6.7吋，但一樣採用Quad HD+解析度與雙側曲面設計的Curved Dynamic AMOLED面板，並且採螢幕開孔設計，但視訊鏡頭則額外配置3D景深鏡頭，藉此對應更精準的景深資訊擷取效果。而在背面鏡頭配置也與Galaxy S10相同，但額外搭載一組3D景深鏡頭。

分享

其他差異部分，則包含支援28GHz、39GHz頻段的毫米波，以及6GHz以下頻段、非獨立組網 (NSA)連接功能，對應2.0 Gbps下載、150Mbps上傳速度表現，而SIM卡槽僅對應單一SIM卡安裝使用，硬體規格則同樣區分三星Exynos 9820或Qualcomm Snapdragon 855處理器兩種版本，記憶體與儲存容量則僅提供8GB及256GB規格，目前配色則僅以白色款配色為主。

三星並未具體說明對應5G連網的Galaxy S10 5G連網版本上市時間與預計售價，將在今年夏季才會正式推出。

分享

但此次在MWC 2019現場展示的Galaxy S10 5G連網版本並未以5G網路連接運作，實際僅使用現場西班牙電信業者Telefonica所提供4G LTE網路服務，但三星表示若連接5G網路訊號，Galaxy S10 5G連網版本內部選項將會出現5G網路項目，狀態列也會呈現5G網路連接標誌。

分享

分享

分享

與Galaxy S10+白色款外觀比較：

分享

分享

分享

分享

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Galaxy Fold三星可凹折手機GALAXY

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

三星證實Galaxy S10對應區塊鏈應用 app使用學習功能也可能開放其他裝置使用

2019-02-22 15:46

到台灣之星這樣買三星S10系列 最多現賺2.6萬

2019-02-22 15:01

三星曾嘲笑iPhone少這個 結果折疊機Fold也跟進

2019-02-21 22:06

三星折疊機規格強悍 3C達人Tim哥：「無縫接軌」加分

2019-02-21 21:45

賣太貴！三星犯下三大錯誤 步上蘋果後塵

2019-02-21 20:13

開價高達1,980美元 三星Galaxy Fold為何這麼貴？

2019-02-21 19:27

三星新手機強勢出擊 看準這2賣點將重振買氣

2019-02-21 17:43

三星揭曉Galaxy S10系列旗艦手機在台售價 頂規版高達新台幣52900元

2019-02-21 16:14

三星：Galaxy Fold鎖定技術展示導向 未來將結合時尚等元素宣傳

2019-02-21 16:12

三星摺疊手機螢幕 不用玻璃材質「能屈能伸 」

2019-02-21 14:38

影／太貴！三星Galaxy Fold宣布訂價 台下噓聲四起

2019-02-21 14:27

三星摺疊手機來了 售價6萬多

2019-02-21 14:20

三星S10新機將登場 蝦皮購物搶預購商機

2019-02-21 14:01

三星S10台灣首波開賣 拚銷售額年增一成

2019-02-21 13:50

三星S10+售價3.29萬起 目標S10系列在台營收成長10%

2019-02-21 12:55

三星Galaxy Fold三大新功能 手機玩家眼睛為之一亮

2019-02-21 12:33

三星全球首款折疊機亮相 單機售價6萬全球最貴

2019-02-21 12:32

破5萬！Galaxy S10+預購送豪禮 舊換新用iPhone也能抵

2019-02-21 12:27

Bixby數位助理服務新增支援英式英語、德語、義大利語、西班牙語

2019-02-21 11:31

三星與Adobe攜手合作，讓Galalxy S10率先使用Android版Premiere Rush

2019-02-21 11:30

經濟解析／ 三星掰彎智慧手機螢幕 掰不動市場現實

2019-02-21 11:28

影／三星Galaxy Fold 手機打開變7.3吋平板 使用畫面曝光

2019-02-21 10:46

摺疊手機元年揭幕 非蘋陣營搶出頭

2019-02-21 10:39

三星一口氣端五款新機 折疊、5G手機吸睛

2019-02-21 09:59

三星發表會同步推出 無線耳機、智慧手表、運動手環等多款智慧穿戴

2019-02-21 08:31

動眼看／可客製化LED圖像 對應Galaxy S10系列的保護殼配件

2019-02-21 08:25

率先投入5G連網應用市場 三星推出Galaxy S10 5G連網版本

2019-02-21 08:23

比一比／Galaxy S10系列機種與5G連網版本規格差異在哪？

2019-02-21 07:49

集10年大成！ 三星發表Galaxy S10年度旗艦、5G僅部分國家推出

2019-02-21 07:49

三星首款螢幕可凹折手機 手機尺寸Galaxy Fold打開變7.3吋平板

2019-02-21 07:43

三星五機齊發 台系鏈進補

2019-02-21 04:05

穿戴裝置 三星發表會另一個亮點

2019-02-21 04:04

大小螢幕隨手變 三星首款摺疊螢幕手機Galaxy Fold登場

2019-02-21 04:02

三星發表會還有這些！無線藍牙耳機夯 運動手表超時尚

2019-02-21 03:37

三星Galaxy S10新機亮相即刻預購 摺疊手機還要再等等

2019-02-21 03:35

三星Galaxy S10新旗艦Ｏ極限全螢幕

2019-02-21 03:31
看更多

熱門文章

陳其邁直播玩「還願」！湧5萬人看這4男人驚慌尖叫

2019-02-25 20:48

LINE換機流程更新了！以後不用苦找備份檔

2019-02-25 16:17

英資安首長：中國5G霸業威脅安全恐達數十年

2019-02-25 22:37

陸玩家抵制國產遊戲 「還願」銷量逆勢衝破百萬套

2019-02-25 22:47

宏達電5G MOBILE SMART HUB亮相 Q2開賣

2019-02-25 16:18

華碩ZenFone Max Pro 4GB 、128GB版 今正式上市

2019-02-25 17:12

TCL展示多款折疊裝置原型：成本低 人人買得起

2019-02-25 18:35

英特爾拱手? 聯發科啃蘋果機會大增

2019-02-25 14:27

集品牌技術大成 Sony首款4K HDR OLED手機Xperia 1登場

2019-02-25 16:22

還願上市第7天消失了 赤燭：品質檢測

2019-02-26 10:11

連菩薩也AI！ 日本高台寺為機器觀音開光

2019-02-25 18:14

分析師：5G網路還不普及 要換手機再等等

2019-02-25 23:24

TCL展示多款折疊裝置原型 5G手機第2季推出

2019-02-25 19:00

世界通訊展擠爆 5G新機各擅勝場

2019-02-25 22:48

HTC首款5G MOBILE SMART HUB亮相

2019-02-25 16:27

MWC聚焦6熱區 「機」戰5G

2019-02-25 14:27

OPPO展示旗下螢幕可凹折手機設計 與華為採相似設計

2019-02-26 12:35

三星S10系列預購 中華電1.5小時額滿

2019-02-25 22:37

Mozilla瀏覽器攜手微軟 登陸HoloLens 2裝置

2019-02-25 15:15

智慧手機銷售停滯 蘋果慘跌但華為勁揚

2019-02-25 22:36

喜悅展示歐洲首輛5G概念車 汽車業可望成5G大客戶

2019-02-26 12:13

電信三雄前進MWC 備戰5G

2019-02-25 22:38

Google計畫讓新款安卓手機 都有專屬按鍵叫出數位助理Google Assistan

2019-02-26 12:49

高通計畫明年推出 可整合處理器使用的第三代5G連網晶片

2019-02-26 12:29

動眼看／Galaxy S10、Galaxy Fold展示 螢幕凹折方式不同有玄機

2019-02-26 12:23

台灣大攻MWC 與工研院合推5G技術

2019-02-25 14:33

研調：上季手機銷售停滯 華為逆勢成長

2019-02-25 14:33

Intel大規模投入5G發展 佈建終端到雲端的完整應用

2019-02-26 12:26

高通以全新運算平台RB3 進軍自動化機器人應用市場

2019-02-26 12:35

三星旗艦機S10系列 燦坤線上購物、全台門市開放預購

2019-02-25 17:13

MWC登場 晶圓代工廠格芯秀5G射頻方案

2019-02-25 15:15

5G手機大戰鳴槍 搶占MWC焦點

2019-02-25 22:38

《還願》為何恐怖？奉獻之前 請先照顧好自己

2019-02-25 13:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top