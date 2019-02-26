動眼看／Galaxy S10、Galaxy Fold展示 螢幕凹折方式不同有玄機

先前在Galaxy S10系列機種揭曉時，三星同步揭曉的Galaxy S10 5G連網版本，以及螢幕可凹折手機Galaxy Fold，在此次MWC 2019期間也實際對外展示，但基於安全或其他因素考量，Galaxy Fold依然維持在玻璃櫃內靜態展示，現場僅提供Galaxy S10 5G連網版本以實際應用進行展示。

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Galaxy Fold在內部7.3吋軟性螢幕呈現凹折狀態時，主要透過外側4.6吋螢幕進行操作，並且搭載一組1000萬畫素、f/2.2光圈視訊鏡頭，攤開成為7.3吋平板時，則可使用內部兩組視訊鏡頭，分別對應1000萬畫素 (f/2.2)+800萬畫素 (f/1.9)鏡頭組合，而機身背面則搭載三組鏡頭主相機，則分別對應1600萬畫素 (f/2.2)超廣角規格、1200萬畫素 (f/2.4、OIS)長焦規格，以及1200萬畫素 (f/1.5、f/2.4雙光圈與OIS)廣角鏡頭組合。

處理器規格將採用Snapdragon 855處理器、12GB記憶體，以及512GB儲存容量。其他設計則包含採用兩片電池模組構成4380mAh電池電量、搭載雙AKG技術認證喇叭，拍照功能也比照Galaxy S10系列加入最佳構圖、30種智慧場景識別拍攝功能，而內建搭載One UI介面的Android 9.0則可對應手機與平板使用模式。

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與華為、OPPO等廠商採用螢幕維持面向外側的凹折方式不同，三星採取螢幕維持在內的凹折方式，因此實際凹折角度較大，同時螢幕也較不容易因經常維持在外而造成刮傷、破裂等問題，但可能會因為經常凹折而產生凹痕。

不過，三星強調Galaxy Fold以聚醯亞胺 (Polymide)材質打造的Infinity Flex Display約可對應20萬次凹折，若以每天開合100次計算，約可對應5年使用壽命。

雖然Galaxy Fold的螢幕凹折角度相當大，但仍會在凹折後保留一定空隙，因此三星藉由鉸鍊、轉軸等設計使螢幕凹折後的空隙比例降低，甚至進一步巧妙地透過背蓋機件使凹折後的機身彼此密合。

目前Galaxy Fold凹折疊合之後的厚度為17mm，攤開後的厚度僅為6.9mm，比起一同揭曉的Galaxy S10系列機種厚度更薄，同時Galaxy Fold採用軟性螢幕約可對應20萬次凹折，若以每天開合100次計算，約可對應5年使用壽命。

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至於Galaxy Fold實際上市時間，三星預計將會在今年第二季才會正式讓此款手機進入市場銷售，預計在今年4月26日開放供貨，區分黑、黃、藍、白四款配色，連網功能則區分4G LTE與加入支援5G連網版本，建議售價則將從1980美元起跳，換算成新台幣約在6萬元以上價位。

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預計今年夏季推出的Galaxy S10 5G連網版本

而在Galaxy S10 5G連網版本部分，基本上是以Galaxy S10為基礎，但螢幕尺寸增加至6.7吋，但一樣採用Quad HD+解析度與雙側曲面設計的Curved Dynamic AMOLED面板，並且採螢幕開孔設計，但視訊鏡頭則額外配置3D景深鏡頭，藉此對應更精準的景深資訊擷取效果。而在背面鏡頭配置也與Galaxy S10相同，但額外搭載一組3D景深鏡頭。

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其他差異部分，則包含支援28GHz、39GHz頻段的毫米波，以及6GHz以下頻段、非獨立組網 (NSA)連接功能，對應2.0 Gbps下載、150Mbps上傳速度表現，而SIM卡槽僅對應單一SIM卡安裝使用，硬體規格則同樣區分三星Exynos 9820或Qualcomm Snapdragon 855處理器兩種版本，記憶體與儲存容量則僅提供8GB及256GB規格，目前配色則僅以白色款配色為主。

三星並未具體說明對應5G連網的Galaxy S10 5G連網版本上市時間與預計售價，將在今年夏季才會正式推出。

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但此次在MWC 2019現場展示的Galaxy S10 5G連網版本並未以5G網路連接運作，實際僅使用現場西班牙電信業者Telefonica所提供4G LTE網路服務，但三星表示若連接5G網路訊號，Galaxy S10 5G連網版本內部選項將會出現5G網路項目，狀態列也會呈現5G網路連接標誌。

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與Galaxy S10+白色款外觀比較：

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》