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三星證實Galaxy S10對應區塊鏈應用 app使用學習功能也可能開放其他裝置使用

2019-02-22 15:46楊又肇

針對先前市場傳聞Galaxy S10系列機種將加入支援區塊鏈技術應用，或許將也準備跨入數位貨幣等區塊鏈技術發展，三星稍早在官方聲明內容中表示藉由Knox加密技術提供硬體等級保護效果，使得Galaxy S10系列機種可確保區塊鏈技術相關的行動服務所採用金鑰安全。

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雖然三星並未對此進一步回應，因此暫時還無法確認三星日後是否針對企業需求或區塊鏈市場需求，將比照HTC EXDUS 1或以色列公司Sirin Labs的Finney，進一步推出整合區塊鏈技術應用的手機產品。

不過，就三星立場而言，過去其實就長時間藉由Knox確保三星品牌手機安全，透過加密技術確保使用者存放在手機上的資料不容易遭竊取。

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而在此次更新中，其實三星也悄悄地在Bixby獨立按鍵加上可自訂功能選項，讓使用者能透過按一下，或是連按兩下呼叫特定app，至於使用者在此情況要呼叫Bixby數位助理的話，其實只要長按即可，至於這樣的設計，也能避免使用者不小心壓按而呼叫Bixby。

另外，就三星方面的說法，此次Galaxy S10系列機種會自動學習使用者操作行為習慣的Bixby Routines功能，未來也有機會套用三星其他同樣支援Bixby的連網家電，例如平板裝置、電視、電冰箱等產品，或許將可讓三星產品使用者能更進一步感受裝置「更懂你」所能帶來的便利性，但說不定當這些家電裝置持續學習使用者的操作行為後，也可能因此暴露使用者私下的使用行為呢！

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

區塊鏈技術以色列

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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