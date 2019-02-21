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三星折疊機規格強悍 3C達人Tim哥：「無縫接軌」加分

2019-02-21 21:45中央社 台北21日電

三星電子發表螢幕可折疊手機Galaxy Fold。 法新社
三星電子發表螢幕可折疊手機Galaxy Fold。 法新社
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三星電子今天發表螢幕折疊手機Galaxy Fold，在主要手機製造商中拔得頭籌。3C達人表示，三星折疊機的硬體規格強悍，且使用軟體時能做到在內外螢幕之間無縫接軌，更是加分。

三星今天凌晨在美國舊金山舉行發表會，曝光旗下首款摺疊手機Galaxy Fold，正面外螢幕達4.6吋，可單手操作，翻開內螢幕有7.3吋Infinity Flex螢幕；使用外螢幕時，能翻開內螢幕「無縫接軌」繼續使用，展開猶如一台小平板。

3C達人Tim哥今天接受中央社訪問表示，GalaxyFold在硬體上有3大亮點。第一，搭載2顆電池，合計容量達4380毫安培，續航力可長達一天。

第二，Galaxy Fold為提升折疊的耐用度，採用精密互鎖齒輪的鉸鏈技術，隱藏在外殼內，翻開後可以把兩個螢幕結合在一起。

第三，Galaxy Fold內建6顆鏡頭，包括4.6吋螢幕搭載1顆前置鏡頭，背面有3顆鏡頭，攤開變成平板還配備2顆前置鏡頭，有考慮到各種使用情境。

Tim哥認為，Galaxy Fold運用的技術非常多，特別是在使用應用程式時，可以在內外螢幕之間無縫接軌，這點非常加分。

Tim哥說，類似的軟體優化也能在新發表的GalaxyS10系列看到。例如用戶可以在S10系列手機編輯影片直接上傳。甚至S10系列的相機對準風景或人像，相機軟體會提醒用戶該如何調整，教用戶拍下最佳照片。

他表示，S10系列手機有人工智慧（AI）模式，會在14天內學習使用行為，自動判斷何時該使用哪些軟體，這些都是三星這次在軟體方面下的功夫，值得肯定。

Tim哥說，Galaxy Fold細看規格真的「蠻強悍的」，雖價格高達新台幣6萬元，可能讓一些消費者卻步，但三星已在折疊機領域跨出領先的一步。

隨著越來越多手機廠商例如華為、Vivo、小米預告將推出折疊手機，Tim哥相信今年將是折疊機元年，未來如果價格降到5萬元以下，市場有機會快速成長。

研究機構Strategy Analytics資深分析師烏科納霍（Ville-Petteri Ukonaho）在官方部落格發文分析，三星Galaxy Fold為折疊手機設下全新的標竿，雖然，Royole公司去年10月率先發表折疊手機，但現在看來，Royole的產品就像乏善可陳的原型機，反觀三星GalaxyFold的設計與功能至今仍無可匹敵。

根據Strategy Analytics的預測，全球折疊手機營收2018年仍是零，今年將大幅成長到20億美元（約新台幣616億元）的規模；從出貨量來看，折疊機種今年將占全球智慧型手機不到1%，整體滲透率仍相當低。

折疊手機螢幕三星電子Galaxy Fold
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