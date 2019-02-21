三星：Galaxy Fold鎖定技術展示導向 未來將結合時尚等元素宣傳

此次在台宣布Galaxy S10系列旗艦手機上市資訊後，三星台灣方面也針對此次新機產品定價模式做出回應，同時也針對預計在今年第二季推出的螢幕可凹折手機Galaxy Fold，以即將在今年4月推出的Galaxy Home智慧喇叭是否會在台灣市場推出作說明。

分享 facebook

對於接下來台灣是否也會在第二季內跟進推出Galalxy Fold，目前三星則尚未有確認消息，但應該也會引進此項產品銷售，只是時間點可能還要等總部確認，此款新機現階段僅確認將在4月26日於北美市場推出，並且將同步推出4G LTE與5G連網版本，而歐洲市場則預計在今年5月推出。

至於在Galaxy Fold的產品定位，三星表示此項產品現階段還是會以技術展示導向為重，加上本身因技術成本導致售價高達1980美元，同時各地區銷售配額也有限的情況下，未來可能會以三星自有通路展售，同時也會採取與時尚元素結合等方式銷售，而可能不會進入一般電信通路管道銷售。

分享 facebook

針對三星行動通訊總裁高東真透露將在今年4月開放銷售的Galaxy Home智慧喇叭，三星則表示目前暫時還沒有計畫在台灣推行計畫，其中因素也與目前Bixby數位助理服務的語音互動功能尚未對應台灣地區所使用繁體中文有關。

而在Bixby數位助理服務是否會對應繁體中文，三星表示現階段在中文支援部分還是以簡體中文為主，但包含Bixby Vision在內應用功能則已經支援繁體中文，只是語音支援部分可能還需要等待一些時間，目前也持續跟總部溝通此項功能更新的可能性。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》