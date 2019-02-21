親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
三星新產品發表
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競
U5遊戲館

吳建豪婚變鬧4年 百億千金認離婚了

中職／3：12擋不住西武 統一雙獅會2連敗收場

三星：Galaxy Fold鎖定技術展示導向 未來將結合時尚等元素宣傳

2019-02-21 16:12楊又肇

此次在台宣布Galaxy S10系列旗艦手機上市資訊後，三星台灣方面也針對此次新機產品定價模式做出回應，同時也針對預計在今年第二季推出的螢幕可凹折手機Galaxy Fold，以即將在今年4月推出的Galaxy Home智慧喇叭是否會在台灣市場推出作說明。

分享

對於接下來台灣是否也會在第二季內跟進推出Galalxy Fold，目前三星則尚未有確認消息，但應該也會引進此項產品銷售，只是時間點可能還要等總部確認，此款新機現階段僅確認將在4月26日於北美市場推出，並且將同步推出4G LTE與5G連網版本，而歐洲市場則預計在今年5月推出。

至於在Galaxy Fold的產品定位，三星表示此項產品現階段還是會以技術展示導向為重，加上本身因技術成本導致售價高達1980美元，同時各地區銷售配額也有限的情況下，未來可能會以三星自有通路展售，同時也會採取與時尚元素結合等方式銷售，而可能不會進入一般電信通路管道銷售。

分享

針對三星行動通訊總裁高東真透露將在今年4月開放銷售的Galaxy Home智慧喇叭，三星則表示目前暫時還沒有計畫在台灣推行計畫，其中因素也與目前Bixby數位助理服務的語音互動功能尚未對應台灣地區所使用繁體中文有關。

而在Bixby數位助理服務是否會對應繁體中文，三星表示現階段在中文支援部分還是以簡體中文為主，但包含Bixby Vision在內應用功能則已經支援繁體中文，只是語音支援部分可能還需要等待一些時間，目前也持續跟總部溝通此項功能更新的可能性。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

三星可凹折手機智慧喇叭GALAXY

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

影／太貴！三星Galaxy Fold宣布訂價 台下噓聲四起

2019-02-21 14:27

比一比／Galaxy S10系列機種與5G連網版本規格差異在哪？

2019-02-21 07:49

三星首款螢幕可凹折手機 手機尺寸Galaxy Fold打開變7.3吋平板

2019-02-21 07:43

影／三星Galaxy Fold 手機打開變7.3吋平板 使用畫面曝光

2019-02-21 10:46

三星揭曉Galaxy S10系列旗艦手機在台售價 頂規版高達新台幣52900元

2019-02-21 16:14

三星摺疊手機螢幕 不用玻璃材質「能屈能伸 」

2019-02-21 14:38

三星摺疊手機來了 售價6萬多

2019-02-21 14:20

三星S10新機將登場 蝦皮購物搶預購商機

2019-02-21 14:01

三星S10台灣首波開賣 拚銷售額年增一成

2019-02-21 13:50

三星S10+售價3.29萬起 目標S10系列在台營收成長10%

2019-02-21 12:55

三星Galaxy Fold三大新功能 手機玩家眼睛為之一亮

2019-02-21 12:33

三星全球首款折疊機亮相 單機售價6萬全球最貴

2019-02-21 12:32

破5萬！Galaxy S10+預購送豪禮 舊換新用iPhone也能抵

2019-02-21 12:27

Bixby數位助理服務新增支援英式英語、德語、義大利語、西班牙語

2019-02-21 11:31

三星與Adobe攜手合作，讓Galalxy S10率先使用Android版Premiere Rush

2019-02-21 11:30

經濟解析／ 三星掰彎智慧手機螢幕 掰不動市場現實

2019-02-21 11:28

摺疊手機元年揭幕 非蘋陣營搶出頭

2019-02-21 10:39

三星一口氣端五款新機 折疊、5G手機吸睛

2019-02-21 09:59

三星發表會同步推出 無線耳機、智慧手表、運動手環等多款智慧穿戴

2019-02-21 08:31

動眼看／可客製化LED圖像 對應Galaxy S10系列的保護殼配件

2019-02-21 08:25

率先投入5G連網應用市場 三星推出Galaxy S10 5G連網版本

2019-02-21 08:23

集10年大成！ 三星發表Galaxy S10年度旗艦、5G僅部分國家推出

2019-02-21 07:49

三星五機齊發 台系鏈進補

2019-02-21 04:05

穿戴裝置 三星發表會另一個亮點

2019-02-21 04:04

大小螢幕隨手變 三星首款摺疊螢幕手機Galaxy Fold登場

2019-02-21 04:02

三星發表會還有這些！無線藍牙耳機夯 運動手表超時尚

2019-02-21 03:37

三星Galaxy S10新機亮相即刻預購 摺疊手機還要再等等

2019-02-21 03:35

三星Galaxy S10新旗艦Ｏ極限全螢幕

2019-02-21 03:31
看更多

熱門文章

三星首款螢幕可凹折手機 手機尺寸Galaxy Fold打開變7.3吋平板

2019-02-21 07:43

集10年大成！ 三星發表Galaxy S10年度旗艦、5G僅部分國家推出

2019-02-21 07:49

大小螢幕隨手變 三星首款摺疊螢幕手機Galaxy Fold登場

2019-02-21 04:02

影／太貴！三星Galaxy Fold宣布訂價 台下噓聲四起

2019-02-21 14:27

三星五機齊發 台系鏈進補

2019-02-21 04:05

比一比／Galaxy S10系列機種與5G連網版本規格差異在哪？

2019-02-21 07:49

三星Galaxy S10新機亮相即刻預購 摺疊手機還要再等等

2019-02-21 03:35

返校恐怖氣氛延續 國產遊戲「還願」再爆紅

2019-02-20 20:15

「好看又能打」的小米手機9正式揭曉，透明尊享版同步亮相

2019-02-20 22:07

三星發表會還有這些！無線藍牙耳機夯 運動手表超時尚

2019-02-21 03:37

影／三星Galaxy Fold 手機打開變7.3吋平板 使用畫面曝光

2019-02-21 10:46

首發搭載Snapdragon 712處理器 小尺寸旗艦手機小米手機9 SE亮相

2019-02-20 22:06

恐怖電玩《還願》重現台灣老公寓 網友嚇到不敢面對鐵門

2019-02-21 15:06

穿戴裝置 三星發表會另一個亮點

2019-02-21 04:04

三星一口氣端五款新機 折疊、5G手機吸睛

2019-02-21 09:59

經濟解析／ 三星掰彎智慧手機螢幕 掰不動市場現實

2019-02-21 11:28

小米9亮相 預計3月下旬登台

2019-02-20 17:46

三星Galaxy S10新旗艦Ｏ極限全螢幕

2019-02-21 03:31

三星發表會同步推出 無線耳機、智慧手表、運動手環等多款智慧穿戴

2019-02-21 08:31

破5萬！Galaxy S10+預購送豪禮 舊換新用iPhone也能抵

2019-02-21 12:27

三星S10新機將登場 蝦皮購物搶預購商機

2019-02-21 14:01

摺疊手機元年揭幕 非蘋陣營搶出頭

2019-02-21 10:39

率先投入5G連網應用市場 三星推出Galaxy S10 5G連網版本

2019-02-21 08:23

三星Galaxy Fold三大新功能 手機玩家眼睛為之一亮

2019-02-21 12:33

三星S10台灣首波開賣 拚銷售額年增一成

2019-02-21 13:50

動眼看／可客製化LED圖像 對應Galaxy S10系列的保護殼配件

2019-02-21 08:25

宏碁電競筆電稱霸巴西 去年12月市占破6成

2019-02-21 11:32

更直覺操作 Google計畫在Android Q進一步簡化螢幕手勢操作介面

2019-02-21 14:09

遍及歐洲12國 微軟擴大政治資安服務

2019-02-20 17:47

三星摺疊手機螢幕 不用玻璃材質「能屈能伸 」

2019-02-21 14:38

鎖定大尺寸螢幕、大電量需求的vivo U1揭曉 三星、OPPO也將跟進推出新款中階手機

2019-02-21 14:02

三星全球首款折疊機亮相 單機售價6萬全球最貴

2019-02-21 12:32

亞太電信Gt TV+OVO電視盒 年假前夕熱賣千台銷售告捷

2019-02-20 16:39

三星S10+售價3.29萬起 目標S10系列在台營收成長10%

2019-02-21 12:55

Sony確定今年將終止PS Vita日本銷售 意味準備退離掌機業務發展

2019-02-21 14:03

蘋果擬2021年前整合iPhone、iPad與Mac的App

2019-02-20 19:14

三星與Adobe攜手合作，讓Galalxy S10率先使用Android版Premiere Rush

2019-02-21 11:30

Jolla推行的Sailfish作業系統 在俄羅斯更名為Aurora OS

2019-02-21 14:05

三星Galaxy S10四機齊發 5G版也問世

2019-02-21 08:32

宏碁電競筆電稱霸巴西 2018年勇奪市占龍頭

2019-02-20 17:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top