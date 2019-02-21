三星揭曉Galaxy S10系列旗艦手機在台售價 頂規版高達新台幣52900元

2019-02-21 16:14 聯合新聞網 楊又肇



稍早於舊金山舉辦的Unpacked 2019揭曉Galaxy S10系列旗艦新機，很快地在台灣地區宣布上市資訊，確認台灣地區預計推出的Galaxy S10e與Galaxy S10將分別推出絢光黑、絢光白與絢光綠配色，而Galaxy S10+則將推出額外推出採陶瓷材質設計的釉光黑、釉光白頂規版本。

分享 facebook

而在台灣推行版本中，Galaxy S10e將推出6GB記憶體+128GB儲存容量規格，而Galaxy S10與Galaxy S10+均將推出8GB記憶體+128GB儲存容量規格，至於在Galaxy S10+頂規版本則將推出8GB記憶體+512GB儲存容量，以及12GB記憶體+1TB儲存容量規格，至於處理器部分則均引進搭載三星Exynos 9820處理器版本，對應4G LTE Cat.20連網規格，另外也搭載Wi-Fi 6 (802.11ax)連接規格。

硬體規格部分，Galaxy S10e採用5.8吋、Full HD+解析度與平面設計的Flat Dynamic AMOLED面板，同樣以開孔形式呈現全尺寸螢幕，而Galaxy S10則採用6.1吋、Quad HD+解析度與雙側曲面設計的Curved Dynamic AMOLED面板，同樣採螢幕開孔設計，至於Galaxy S10+則與Galaxy S10採相同面板設計，但尺寸增加為6.4吋，並且採用雙視訊鏡頭設計，其餘機種僅採用單視訊鏡頭規格，均對應1000萬畫素解像能力。

分享 facebook

至於背面相機部分，Galaxy S10e搭載1200萬畫素+1600萬畫素雙鏡頭 (支援光學防震)，分別對應廣角與超廣角拍攝功能，支援8倍數位變焦與0.5倍超廣角拍攝，而Galaxy S10與Galaxy S10+均對應1200萬畫素+1200萬畫素+1600萬畫素三鏡頭，對應遠焦、廣角與超廣角拍攝需求，支援10倍數位變焦，以及0.5倍超廣角與2倍光學變焦。

電池規格部分，三款新機依照機身尺寸不同，分別採3100mAh、3400mAh、4100mAh電池容量，而三款新機均搭載、無線充電分享功能與QC 2.0快充功能，另外則均搭載IP68等級防水、支援HDR+錄影、Dolby ATMOS全景聲、搭載AKG等級的擴音喇叭與附贈耳機。

建議售價部分，台灣地區銷售的Galaxy S10e將以新台幣24900元價格銷售，Galaxy S10則以新台幣29900元價格上市，而Galaxy S10+依照不同記憶體與儲存容量配置，分別將以新台幣32900元、39900元價格銷售，至於採陶瓷背蓋設計、搭載12GB記憶體與1TB儲存容量的Galaxy S10+頂規版則將以新台幣52900元價格銷售。

而搭配Galaxy S10系列機種引進台灣市場，三星也宣布將在今年三月下旬推出三款智慧穿戴裝置，分別為Galaxy Buds真無線耳機、Galaxy Watch Active智慧手錶，以及兩款智慧手環Galaxy Fit與Galaxy Fit e，其中Galaxy Buds將推出午夜黑、珍珠白款式，建議售價為新台幣4990元，Galaxy Watch Active則推出午夜黑、玫瑰金、湖水綠三款配色，建議售價為新台幣6990元，而Galaxy Fit將推出星燦銀、午夜黑，Galaxy Fit e則預計推出珍珠白、午夜黑、豔陽黃在內配色。

另外，三星也將在台灣地區引進對應Galaxy S10系列的原廠配件，包含LED皮革翻頁式皮革、全透視感應皮革、LED智能背蓋、皮革背蓋，以及立架式保護皮套與矽膠材質設計的薄型背蓋。而三星也計畫引進原廠螢幕保護貼、雙座充設計的無線閃充充電板、雙USB車載快速充電器，以及10000mAh電池電量的無線閃充行動電源。

配合此次Galaxy S10系列手機率先在台灣市場推出，三星也將推出預購加贈、新購加贈，另外也提供信用卡或無卡分期購機，以及舊機換購方案，其中搭配加碼金額與三星舊機換購最高可折抵新台幣10000元，若搭配加碼金額與蘋果iPhone機種回收最高可折抵新台幣26900元。

※相關連結》

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》