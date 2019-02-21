三星推天價折疊機搶頭香 5G手機領先蘋果

2019-02-21 12:42 中央社 舊金山20日綜合外電報導



三星電子今天率先推出螢幕可折疊手機Galaxy Fold，首款5G手機也在今天亮相，在主要手機製造商中搶得頭香。折疊機起價約新台幣6萬，幾乎是蘋果和三星本身頂級手機的兩倍。

法新社報導，三星選在頂級智慧手機市場勁敵蘋果地盤舊金山舉行發表會時公開的這款折疊式手機，螢幕折起時為4.6吋，展開時達7.3吋，既是手機，也可以當平板電腦。

路透社報導，三星表示，這款折疊機可以同時打開三個手機應用軟體（app）。三星行動通訊事業部總裁高東真表示，這款裝置對「那些認為手機可辦到功能都已具備的懷疑論者提供解答。我們現在證明他們錯了。」

三星企圖藉由推出折疊機，在智慧手機競賽中的兩個領域取得技術領先，不但提供吸睛的可折疊大螢幕，更推出首款5G頂級手機。分析家預期，蘋果2020年前難以在5G手機上望其項背。

Galaxy Fold將於4月26日開賣，價格自1980美元起跳。近2000美元（約新台幣6萬元）的天價，也挑戰了智慧手機可以賣多高價的概念，這個價格幾乎是三星本身和對手蘋果現有高階手機的兩倍。

三星表示，公司開發的新製程讓這款折疊機螢幕經得起數十萬次開闔。

市場研究公司Moor Insights & Strategy創辦人穆黑德（Patrick Moorhead）指出，這款折疊機有助三星領先對手，吸引消費者升級汰換過去5年外觀看來所差無幾的手機。

穆黑德說：「三星和蘋果在頂級手機市場互有領先。我想這回是三星奪回創新頭銜的大好機會。」

三星今天也如市場預期推出新旗艦機，包括GalaxyS系列3款10周年新機S10e、S10、S10+，將自3月8日開賣，明天就可開始預購。S10系列支援5G網路的5G版，將於今夏推出。

S10e價格749美元起跳，S10+則是999美元起跳。S10的5G版價格尚未公布。

三星說，新款Galaxy手機將可提供自家耳機和新款智慧表無線充電功能，只要將這些配件置於手機背面即可。

三星對手下週將在西班牙登場的全球行動通訊大會（Mobile World Congress）展示5G手機。三星這次搶在對手之前推出首款5G手機，預計初夏開賣。