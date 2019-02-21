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三星Galaxy S10四機齊發 5G版也問世

2019-02-21 08:32中央社 台北21日電

適逢Galaxy十週年，三星今天發表4款S10系列手機，主打infinity O全螢幕和全球首款超聲波螢幕指紋辨識的手機，3月8日起陸續開賣，S10也推出5G版本，搶先在韓美歐澳等地區推出。

三星自第一代Galaxy S系列推出以來，至今已邁入第10個年頭，今年三星搶在全球行動通訊大會(MWC)前夕，於台北時間21日凌晨在蘋果大本營美國舊金山舉行新機發表會，由三星電子總裁暨資訊與行動通訊事業部執行長高東真(DJ Koh)主持，正式對外端出全新旗艦Galaxy S10系列共4款新機，分別為S10+、S10、S10e，和三星首款5G智慧機S10 5G。

按照相機規格和螢幕大小區分，S10+搭載6.4吋螢幕、後3前2個鏡頭；S10螢幕6.1吋、後3前1鏡頭；S10e螢幕5.8吋、後2前1鏡頭；S10 5G則搭載6.7吋螢幕、後4前2鏡頭。

三星分享，2019年的手機螢幕新趨勢包含infinityO和infinity-Flex，前者代表螢幕挖孔設計，後者代表可撓式螢幕，而三星此次將infinity O應用在S10系列手機上，將一系列的感應器與相機，封裝於螢幕上的一個開孔中，推展全螢幕極限；而可撓式螢幕則是三星自2012年開始研發的自家技術，應用在這次推出的首款摺疊手機Galaxy Flod。

三星並指出，Galaxy S10系列搭載全新的DynamicAMOLED螢幕，透過動態色調映射技術，能帶來更繽紛逼真的畫面、更是全球首款內建超聲波螢幕指紋辨識的手機，能讀取指紋的3D輪廓，只要將手指按上螢幕下方中間區域，即可解鎖。

相機方面，Galaxy S10均搭載S系列首見的123度超廣角鏡頭，如人眼視野，AI相機「場景智慧辦識」能辨識更多場景，還有「構圖建議」功能。

而Galaxy S10搭載的全新 AI軟體，能根據用戶的使用習慣，自動優化電池、CPU、RAM、甚至機身溫度，並能持續學習。

此外，Galaxy S10系列可無線電力分享，讓手機化身充電器，為其他相容智慧機和穿戴裝置無線充電。

Galaxy S10、Galaxy S10 +和Galaxy S10e推出白、黑、綠、藍、黃、粉多色，Galaxy S10+將另推兩款陶瓷機型釉光黑與釉光白。

售價部分，Galaxy S10售價899.99美元起，GalaxyS10+售價999.99美元起，Galaxy S10e售價749.99美元起，並自3月8日起陸續開賣。

今年也是5G元年，三星今天正式端出首款旗艦級的5G智慧機Galaxy S10 5G，三星指出，連上5G網路的消費者，能在幾分鐘之內，完成整季電視劇的下載，或以近乎零延遲的網路速度，玩含有大量圖像的雲端遊戲，享受VR和AR體驗，或即時4K視訊通話。

S10 5G將於韓國、美國、歐洲與澳洲地區與特定電信業者率先合作推出，之後將陸續拓展至其他市場，三星也宣布，今年夏天將在歐洲市場推出Galaxy S10 5G；但市場評估，台灣會在2020年進入5G時代，因此引進5G手機的腳步恐怕不會太快。

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