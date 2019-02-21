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三星與Adobe攜手合作，讓Galalxy S10率先使用Android版Premiere Rush

2019-02-21 11:30楊又肇

繼先前在Galaxy Note 9與Epic Games攜手合作《要塞英雄 (Fortnite)》期間獨佔之後，三星在此次推出的Galaxy S10系列新機也宣布與Adobe攜手合作Android版Premiere Rush獨佔，另外也將與Facebook合作Instagram專屬拍攝分享功能。

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在此次推出的Galaxy S10系列新機與Adobe合作，讓使用者能率先使用Android版Premiere Rush，顯然三星希望能藉由與Adobe合作加強使用者透過Galaxy S10拍攝影片進行創作的使用模式，畢竟此次在新機上的相機硬體規格、拍攝功能均有明顯提昇，因此預期可運用Premiere Rush後製編輯更豐富影片內容。

目前Premiere Rush僅先針對iOS平台推出，Android平台版本則原訂在今年內推出，而此次三星與Adobe率先在Galaxy S10合作Premiere Rush應用，預期將可吸引更多人購買三星推出新機。

另外，三星也宣布將在Galaxy S10的相機功能整合Instagram功能，讓使用者能直接在相機拍攝之後，直接在照片添加貼圖、音樂、文字或hashtag標籤內容，即可快速將照片分享到Instagram的Stories內容，讓使用者能更快透過Galaxy S10將個人動態分享至Instagram。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Instagram貼圖攝影

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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