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Bixby數位助理服務新增支援英式英語、德語、義大利語、西班牙語

2019-02-21 11:31楊又肇

三星稍早宣布結束beta版本測試，將使Bixby數位助理服務正式加入支援英式英語、德語、義大利語、西班牙語等歐洲境內語言，藉此擴展歐洲地區使用需求。

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目前已經進入2.0版本發展的Bixby數位助理服務，原本僅支援美式英語、韓語和中文 (簡體中文為主)，此次更新更確認正式加入英式英語、德語、義大利語、西班牙語四種歐洲境內語言，藉此讓更多歐洲地區用戶更容易使用Bixby數位助理服務。

而2.0版Bixby數位助理除了將採用更自然的人機互動與更快反應表現，將大幅提昇自然語言理解能力，同時也將強化本身在吵雜環境中順利辨識人聲，甚至可對應多名用戶識別效果。

此次加入支援更多歐洲語系互動，預計將能藉由與更多人互動產生豐富的學習經驗，將可藉此提昇Bixby數位助理服務的識別精準度，讓使用者能方便透過個人母語與Bixby數位助理服務互動，更可藉由Bixby數位助理服務與更多連網裝置互動，或是透過聲控方式使用各類網路服務。

《原文刊登於合作媒體

目前已經進入2.0版本發展的Bixby數位助理服務，原本僅支援美式英語、韓語和中文 (簡體中文為主)，此次更新更確認正式加入英式英語、德語、義大利語、西班牙語四種歐洲境內語言，藉此讓更多歐洲地區用戶更容易使用Bixby數位助理服務。

2.0版Bixby數位助理除了將採用更自然的人機互動與更快反應表現，將大幅提昇自然語言理解能力，同時也將強化本身在吵雜環境中順利辨識人聲，甚至可對應多名用戶識別效果。

此次加入支援更多歐洲語系互動，預計將能藉由與更多人互動產生豐富的學習經驗，將可藉此提昇Bixby數位助理服務的識別精準度，讓使用者能方便透過個人母語與Bixby數位助理服務互動，更可藉由Bixby數位助理服務與更多連網裝置互動，或是透過聲控方式使用各類網路服務。" target="_blank">mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

數位助理Bixby

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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