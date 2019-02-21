三星發表會同步推出 無線耳機、智慧手表、運動手環等多款智慧穿戴

如先前曝光消息，三星在此次Unpacked 2019活動中正式揭曉三款全新智慧穿戴裝置，分別包含加入無線充電、體積更小的真無線耳機Galaxy Buds，以及取消轉環操作介面的智慧手錶Galaxy Watch Active，另外也推出針對更具體的運動使用需求推出新款運動手環Galaxy Fit與輕巧款Galaxy Fit e。

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內部代號「Friday」的新款Galaxy Buds，就是先前推出的Gear IconX後繼產品，分別推出黑、白、黃三款配色，以藍牙5.0規格連接使用，除了將整體體積、重量縮減，更進一步延長使用電力時間，其中耳機可對應6小時連續播放、5小時通話時間，而配合充電盒充電，則可額外延長7小時連續播放或6小時通話時間，本身也支援無線充電功能，因此可以透過Qi無線充電板配件供電，或是透過Galaxy S10系列無線充電分享功能補充電力。

而針對女性用戶，以及需要更輕巧的配戴運動使用需求打造代號「Pulse」的Galaxy Watch Active，則是鎖定為Galaxy Watch系列入門機種，其中採用精簡的圓形錶面、更輕薄機身，錶帶也同樣可拆換使用，同時藉由去除轉環操作介面減少機身重量，並且讓手錶操作介面變得更加簡單，另外則是加入睡眠品質分析、壓力指數監測，以及包含血壓偵測與自動體適能健康追蹤功能。

至於針對習慣配戴手環裝置的使用需求，三星也推出更容易配戴使用，代號分別為「Morden」與「Morden Lite」的Galaxy Fit，以及精簡款Galaxy Fit e，其中包含提供可針對睡眠品質分析、壓力指數量測，並且內建90種以上運動項目與自動體適能健康追蹤功能。

另外，Galaxy Fit與Galaxy Fit e主要差異，在於後者僅採用黑白顯示螢幕，同時尺寸設計也相對較小。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》