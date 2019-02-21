親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
三星新產品發表
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競
U5遊戲館

靠配息就能年年出國玩5趟！理財專家自揭投資心法

女王議長裴洛西：兩黨刀口遊走的「美國喬王」

三星發表會同步推出 無線耳機、智慧手表、運動手環等多款智慧穿戴

2019-02-21 08:31楊又肇

如先前曝光消息，三星在此次Unpacked 2019活動中正式揭曉三款全新智慧穿戴裝置，分別包含加入無線充電、體積更小的真無線耳機Galaxy Buds，以及取消轉環操作介面的智慧手錶Galaxy Watch Active，另外也推出針對更具體的運動使用需求推出新款運動手環Galaxy Fit與輕巧款Galaxy Fit e。

分享

內部代號「Friday」的新款Galaxy Buds，就是先前推出的Gear IconX後繼產品，分別推出黑、白、黃三款配色，以藍牙5.0規格連接使用，除了將整體體積、重量縮減，更進一步延長使用電力時間，其中耳機可對應6小時連續播放、5小時通話時間，而配合充電盒充電，則可額外延長7小時連續播放或6小時通話時間，本身也支援無線充電功能，因此可以透過Qi無線充電板配件供電，或是透過Galaxy S10系列無線充電分享功能補充電力。

而針對女性用戶，以及需要更輕巧的配戴運動使用需求打造代號「Pulse」的Galaxy Watch Active，則是鎖定為Galaxy Watch系列入門機種，其中採用精簡的圓形錶面、更輕薄機身，錶帶也同樣可拆換使用，同時藉由去除轉環操作介面減少機身重量，並且讓手錶操作介面變得更加簡單，另外則是加入睡眠品質分析、壓力指數監測，以及包含血壓偵測與自動體適能健康追蹤功能。

至於針對習慣配戴手環裝置的使用需求，三星也推出更容易配戴使用，代號分別為「Morden」與「Morden Lite」的Galaxy Fit，以及精簡款Galaxy Fit e，其中包含提供可針對睡眠品質分析、壓力指數量測，並且內建90種以上運動項目與自動體適能健康追蹤功能。

另外，Galaxy Fit與Galaxy Fit e主要差異，在於後者僅採用黑白顯示螢幕，同時尺寸設計也相對較小。

分享

分享

分享

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

智慧穿戴三星智慧手錶

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

集10年大成！ 三星發表Galaxy S10年度旗艦、5G僅部分國家推出

2019-02-21 07:49

比一比／Galaxy S10系列機種與5G連網版本規格差異在哪？

2019-02-21 07:49

三星首款螢幕可凹折手機 手機尺寸Galaxy Fold打開變7.3吋平板

2019-02-21 07:43

率先投入5G連網應用市場 三星推出Galaxy S10 5G連網版本

2019-02-21 08:23

三星一口氣端五款新機 折疊、5G手機吸睛

2019-02-21 09:59

動眼看／可客製化LED圖像 對應Galaxy S10系列的保護殼配件

2019-02-21 08:25

三星五機齊發 台系鏈進補

2019-02-21 04:05

穿戴裝置 三星發表會另一個亮點

2019-02-21 04:04

大小螢幕隨手變 三星首款摺疊螢幕手機Galaxy Fold登場

2019-02-21 04:02

三星發表會還有這些！無線藍牙耳機夯 運動手表超時尚

2019-02-21 03:37

三星Galaxy S10新機亮相即刻預購 摺疊手機還要再等等

2019-02-21 03:35

三星Galaxy S10新旗艦Ｏ極限全螢幕

2019-02-21 03:31
看更多

熱門文章

三星首款螢幕可凹折手機 手機尺寸Galaxy Fold打開變7.3吋平板

2019-02-21 07:43

大小螢幕隨手變 三星首款摺疊螢幕手機Galaxy Fold登場

2019-02-21 04:02

集10年大成！ 三星發表Galaxy S10年度旗艦、5G僅部分國家推出

2019-02-21 07:49

三星五機齊發 台系鏈進補

2019-02-21 04:05

三星Galaxy S10新機亮相即刻預購 摺疊手機還要再等等

2019-02-21 03:35

返校恐怖氣氛延續 國產遊戲「還願」再爆紅

2019-02-20 20:15

三星發表會還有這些！無線藍牙耳機夯 運動手表超時尚

2019-02-21 03:37

「好看又能打」的小米手機9正式揭曉，透明尊享版同步亮相

2019-02-20 22:07

比一比／Galaxy S10系列機種與5G連網版本規格差異在哪？

2019-02-21 07:49

官方證實所有傳聞規格？ 三星挪威「意外」釋出Galaxy S10+廣告

2019-02-20 15:23

三星發表會21日登場 S10、折疊式新機廣受關注

2019-02-20 12:04

首發搭載Snapdragon 712處理器 小尺寸旗艦手機小米手機9 SE亮相

2019-02-20 22:06

S10、摺疊機來了？ 三星明推新品

2019-02-20 14:39

穿戴裝置 三星發表會另一個亮點

2019-02-21 04:04

三星Galaxy S10新旗艦Ｏ極限全螢幕

2019-02-21 03:31

小米9亮相 預計3月下旬登台

2019-02-20 17:46

三星發表會同步推出 無線耳機、智慧手表、運動手環等多款智慧穿戴

2019-02-21 08:31

率先投入5G連網應用市場 三星推出Galaxy S10 5G連網版本

2019-02-21 08:23

動眼看／可客製化LED圖像 對應Galaxy S10系列的保護殼配件

2019-02-21 08:25

Dell持續推動台灣企業數位化轉型 藉福祉傳承計畫永續經營

2019-02-20 15:37

亞太電信Gt TV+OVO電視盒 年假前夕熱賣千台銷售告捷

2019-02-20 16:39

蘋果擬2021年前整合iPhone、iPad與Mac的App

2019-02-20 19:14

遍及歐洲12國 微軟擴大政治資安服務

2019-02-20 17:47

宏碁電競筆電稱霸巴西 2018年勇奪市占龍頭

2019-02-20 17:46

三星Galaxy S10四機齊發 5G版也問世

2019-02-21 08:32

三星一口氣端五款新機 折疊、5G手機吸睛

2019-02-21 09:59

手機故障 多做一個動作就不賠？手機保險必知的六件事

2019-02-20 16:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top