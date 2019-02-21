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三星新機皇S10發表 可凹折手機Galaxy Fold打開變7.3吋平板

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三星首款螢幕可凹折手機 Galaxy Fold打開變7.3吋平板

2019-02-21 07:43楊又肇

去年在SDC 2018期間展示原型設計之後，三星在揭曉Galaxy S10系列旗艦新機之外，更進一步揭曉代號Winner的螢幕可凹折手機Galaxy Fold。

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根據三星說明，Galaxy Fold就是針對同時滿足手機、平板使用需求打造的產品，讓使用者能以4.6吋形式當做手機輕便使用，需要更大螢幕顯示範圍則可攤開成為7.3吋平板使用，其中便採用三星旗下軟性螢幕研發能力，藉由聚醯亞胺 (Polymide)材質打造的Infinity Flex Display設計實現此類使用模式。

而推出螢幕可凹折設計的Galaxy Fold，更藉由不同凹折方式設計凸顯三星在軟性螢幕研發能力的優勢所在。

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如同先前展示原型設計，Galaxy Fold在一般使用時能以外側4.6吋螢幕進行操作，本身則總計搭載六組攝影鏡頭，其中在4.6吋螢幕上搭載一組1000萬畫素、f/2.2光圈視訊鏡頭，攤開成為7.3吋平板時，則可使用內部兩組視訊鏡頭，分別對應1000萬畫素 (f/2.2)+800萬畫素 (f/1.9)鏡頭組合，而機身背面則搭載三組鏡頭主相機，則分別對應1600萬畫素 (f/2.2)超廣角規格、1200萬畫素 (f/2.4、OIS)長焦規格，以及1200萬畫素 (f/1.5、f/2.4雙光圈與OIS)廣角鏡頭組合。

處理器規格將採用Snapdragon 855處理器、12GB記憶體，以及512GB儲存容量。其他設計則包含採用兩片電池模組構成4380mAh電池電量、搭載雙AKG技術認證喇叭，拍照功能也比照Galaxy S10系列加入最佳構圖、30種智慧場景識別拍攝功能，而內建搭載One UI介面的Android 9.0則可對應手機與平板使用模式。

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Galaxy Fold採自外往內的凹折方式，雖然藉由軟性螢幕對應大幅凹折角度使用模式，但基本上還是無法對應全面對折，因此在兩側機身凹折之後，依然會留下一些空隙。不過，相比先前的原型設計，三星在Galaxy Fold實際設計已經透過鉸鍊、轉軸等設計使螢幕凹折後的空隙比例降低。

目前Galaxy Fold凹折疊合之後的厚度為17mm，攤開後的厚度僅為6.9mm，比起一同揭曉的Galaxy S10系列機種厚度更薄，同時Galaxy Fold採用軟性螢幕約可對應20萬次凹折，若以每天開合100次計算，約可對應5年使用壽命。

不過，雖然三星在經歷多年研發經驗，終於能讓螢幕可凹折手機設計成為可實際使用的市售產品，顯然軟性螢幕已經可在重複凹折使用有一定耐用表現，但未來是否會特別針對此類可凹折使用螢幕提供額外保固，可能還是要等三星日後公布為準。

至於Galaxy Fold實際上市時間，三星預計將會在今年第二季才會正式讓此款手機進入市場銷售，預計在今年4月26日開放供貨，區分黑、黃、藍、白四款配色，連網功能則區分4G LTE與加入支援5G連網版本，建議售價則將從1980美元起跳，換算成新台幣約在6萬元以上價位。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

三星可凹折手機螢幕GALAXY手機

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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