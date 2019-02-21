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率先投入5G連網應用市場 三星推出Galaxy S10 5G連網版本

2019-02-21 08:23楊又肇

揭曉Galaxy S10系列之餘，三星也率先揭曉旗下對應5G連網功能的Galaxy S10 5G連網版本，藉此宣布率先進入5G連網應用市場布局。

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此次同步推出的Galaxy 5G連網版本，基本上是以Galaxy S10為基礎，但螢幕尺寸增加至6.7吋，但一樣採用Quad HD+解析度與雙側曲面設計的Curved Dynamic AMOLED面板，並且採螢幕開孔設計，但視訊鏡頭則額外配置3D景深鏡頭，藉此對應更精準的景深資訊擷取效果。而在背面鏡頭配置也與Galaxy S10相同，但額外搭載一組3D景深鏡頭。

其他差異部分，則包含支援28GHz、39GHz頻段的毫米波，以及6GHz以下頻段、非獨立組網 (NSA)連接功能，對應2.0 Gbps下載、150Mbps上傳速度表現，而SIM卡槽僅對應單一SIM卡安裝使用，硬體規格則同樣區分三星Exynos 9820或Qualcomm Snapdragon 855處理器兩種版本，記憶體與儲存容量則僅提供8GB及256GB規格，配色則區分釉光黑與釉光白兩款配色。

不過，由於現階段開通5G連網服務的電信業者並不多，因此對應5G連網功能的Galaxy S10 5G連網版本預計在今年夏季才會正式在歐洲市場推出，並且預計與歐洲主要電信業者合作，其中包含德國電信、EE、Orange、Sunrise、Swisscom、TIM、Telefonica、Vodafone在內電信業者，分別位於法國、德國、義大利、西班牙、瑞士與英國地區。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

5G三星GALAXY

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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