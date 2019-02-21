集10年大成！ 三星發表Galaxy S10年度旗艦、5G僅部分國家推出

在此次於舊金山舉辦的Unpacked 2019活動中，三星正式揭曉第10款年度旗艦手機Galaxy S10系列，分別推出定位入門款的Galaxy S10e (即essential意味)、一般款Galaxy S10，以及高階款Galaxy S10+，另外也確定推出對應5G連網功能的Galaxy S10 5G版本。

此次推出以Beyond系列代號為稱的Galaxy S10系列，最明顯的就是換上三星率先應用在Galaxy A8s的Infinity-O Display形式，並且換上全新螢幕亮度提昇14%、藍光比例降低41%，同時色域增加46%的Dynamic AMOLED面板，藉此對應更鮮豔色彩表現，同時也導入以超音波為設計的螢幕下指紋辨識系統 (Galaxy S10e僅搭載整合電源按鍵的側面指紋辨識功能)，讓使用者能以更精準、更快速度解鎖，甚至在手指沾水情況下仍可正確解鎖。

就三星說明，此次Galaxy S10系列螢幕面板亮度可達1200nits、2000000:1顯示對比度，對應DCI-P3顯示色域，以及德國萊茵TÜV認證護眼認證。

產品定位方面，Galaxy S10e自然定位在入門機種，Galaxy S10則針對主流市場需求打造，而Galaxy S10+則鎖定進階使用需求，而對應5G連網的Galaxy S10 5G版本則僅會先在特定開放5G網路商業化的市場銷售，因此初期僅在特定國家地區推出。

而在此次新機中，Galaxy S10e採用5.8吋、Full HD+解析度與平面設計的Flat Dynamic AMOLED面板，同樣以開孔形式呈現全尺寸螢幕，而Galaxy S10則採用6.1吋、Quad HD+解析度與雙側曲面設計的Curved Dynamic AMOLED面板，同樣採螢幕開孔設計，至於Galaxy S10+則與Galaxy S10採相同面板設計，但尺寸增加為6.4吋，並且採用雙視訊鏡頭設計，其餘機種僅採用單視訊鏡頭規格，均對應1000萬畫素解像能力。

至於背面相機部分，Galaxy S10e搭載1200萬畫素+1600萬畫素雙鏡頭 (支援光學防震)，分別對應廣角與超廣角拍攝功能，支援8倍數位變焦與0.5倍超廣角拍攝，而Galaxy S10與Galaxy S10+均對應1200萬畫素+1200萬畫素+1600萬畫素三鏡頭，對應遠焦、廣角與超廣角拍攝需求，支援10倍數位變焦，以及0.5倍超廣角與2倍光學變焦。

硬體規格方面，三款新機均提供三星Exynos 9820或Qualcomm Snapdragon 855處理器兩種版本，至於實際推行版本則以各地區上市需求而異。記憶體與儲存容量部分，Galaxy S10e分別推出6GB或8GB記憶體，以及128GB或256GB儲存容量版本，Galaxy S10則採8GB記憶體，以及128GB或512GB儲存容量版本，至於Galaxy S10+則採與Galaxy S10相同配置，但額外推出搭載12GB記憶體與1TB儲存容量的頂規版本。

連接功能則分別支援Wi-Fi 6 (802.11ax)、4x4 MIMO天線設計、7CA載波聚合、LAA、LTE Cat.20等規格，對應2.0 Gbps下載、150Mbps上傳速度，Wi-Fi更支援1.2Gbps上下載傳輸速度。

顏色部分，Galaxy S10e將推出絢光黑、絢光白、金絲雀黃、絢光綠、絢光藍在內配色，而Galaxy S10與Galaxy S10+則推出絢光黑、絢光白、絢光綠、絢光藍在內配色，Galaxy S10+頂規版本則分別推出釉光黑與釉光白兩款配色，並且採陶瓷機身設計。

電池規格部分，三款新機依照機身尺寸不同，分別採3100mAh、3400mAh、4100mAh電池容量，而三款新機均搭載、無線充電分享功能與QC 2.0快充功能，另外則均搭載IP68等級防水、支援HDR+錄影、Dolby ATMOS全景聲、搭載AKG等級的擴音喇叭與附贈耳機。

在軟體功能方面，三款新機都將搭載One UI操作介面的Android 9.0作業系統，除了同樣支援Google數位健康功能，同時也能藉由深度學習方式記憶使用者操作手機功能習慣，例如學習使用者在每天早上開啟藍牙功能時候會連接喇叭播放音樂功能，此時系統就會預先載入音樂播放功能，透過此類學習方式加快app執行效率，至於整體學習時間約需花費一星期左右。

在相機拍攝功能部分，除了在錄影功能加入運動間的手持防震拍攝與HDR+錄製功能，在靜態拍攝更加入更豐富的場景識別，以及提供最佳構圖指引的拍攝建議功能，透過學習比對大量眾人拍攝照片，分析最佳拍攝影像構圖結果，讓使用者能更容易拍出最佳拍攝影像，另外也包含可預先預覽、調整拍攝景深，或是選擇不同景深效果的拍攝模式。

同時，三星也宣布在Galaxy S10系列與Unity攜手合作，藉此加強遊戲等app內容執行效率，同時也強化遊戲執行速度，同時也在遊戲模式中加入Dolby Atmos全景聲功能。

同步推出Galaxy S10 5G連網版本

此次同步推出的Galaxy 5G連網版本，基本上是以Galaxy S10為基礎，但螢幕尺寸增加至6.7吋，但一樣採用Quad HD+解析度與雙側曲面設計的Curved Dynamic AMOLED面板，並且採螢幕開孔設計，但視訊鏡頭則額外配置3D景深鏡頭，藉此對應更精準的景深資訊擷取效果。而在背面鏡頭配置也與Galaxy S10相同，但額外搭載一組3D景深鏡頭。

其他差異部分，則包含支援28GHz、39GHz頻段的毫米波，以及6GHz以下頻段、非獨立組網 (NSA)連接功能，對應2.0 Gbps下載、150Mbps上傳速度表現，而SIM卡槽僅對應單一SIM卡安裝使用，硬體規格則同樣區分三星Exynos 9820或Qualcomm Snapdragon 855處理器兩種版本，記憶體與儲存容量則僅提供8GB及256GB規格，配色則區分釉光黑與釉光白兩款配色。

上市時間

此次推出的Galaxy S10e、Galaxy S10與Galaxy S10+將在今年3月8日進入市場銷售，其中Galaxy S10e建議售價將從749.99美元起跳，Galaxy S10建議售價則從899.99美元起跳，而Galaxy S10+建議售價將從999.99美元起跳，預計從美國西岸時間2月21日開放預購，至於上市細節與推行款式則以各地區公布為準。

不過，三星並未具體說明對應5G連網的Galaxy S10 5G連網版本上市時間與預計售價，將在今年夏季才會正式推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》