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新聞眼／慣老闆當家 勞動新政還「在路上」

聯合報／ 記者葉冠妤
五一勞工大遊行最後回到凱道集結，眾人怒吼「只顧政權、不顧勞權」，最後揉成紙團丟向總統府。記者葉冠妤/攝影
五一勞工大遊行最後回到凱道集結，眾人怒吼「只顧政權、不顧勞權」，最後揉成紙團丟向總統府。記者葉冠妤/攝影

年度勞工大遊行昨登場，除主打反霸凌、增訂國定假日等七項訴求，也嘲諷當今政治惡鬥，政權遠高於勞權。檢視賴政府執政近一年，勞動新政似乎都還「在路上」，不免憂心若朝野持續意氣用事，政策就算上路，也將偏離對的路。

賴總統上任來，撥補勞保基金、彈性育嬰假試辦、多元陪伴照顧服務計畫，都是前朝就在研擬或推行的政策；擴大延攬僑外生留台工作，開放僑外生從事旅館業房務、清潔，卻因交通部配套未跟上，落得無人申請。開放八十歲免評聘雇看護移工，更為在野黨所提，且三讀至今還未實施，讓多少民眾苦等著。

而去年底爆發的霸凌案、就安基金濫用爭議，勞動部為安內攘外，推出的就安基金運用管理精進作為、職安法職場霸凌防治專章，則是被輿論強行拖著走，不得不往前的政策，稱不上是能說嘴的政績。

唯一令人眼睛一亮的「雙就業、雙照顧」政策，被列為賴總統國家希望工程，前勞長何佩珊曾說要推照顧留職停薪，最後人走茶涼；現任勞長洪申翰上任五個月，說要通盤檢討家庭照顧政策，優化彈性育嬰假，面對服務業缺工議題，也說會評估全國勞動力規畫，但至今皆未端出方案。

社運出身的洪申翰，昔日在街頭陳抗，如今身居高位，面對爭議議題怯於表態，反倒是近日大罷免風起雲湧，多次下鄉宣講，煽動人民仇恨值，但其實千萬勞工的微小企盼，是看到政府致力提升勞工的勞動條件、捍衛勞動權益、友善勞動環境。

至於已數不清失言多少次的經濟部長郭智輝，昨對於百名台電員工包圍經濟部訴求核電延役，一句反嗆「看不下去可以離開啊（工作）」，還批百分之○點三員工的意見不足採信，宛如企業界最惡劣的「慣老闆」翻版，令人錯愕。

勞工大遊行從來都不是集體歡騰，而是一次次力量的集結，若執政者繼續無視勞工困境、官員繼續以傲慢口吻看待基層怒吼，讓勞權承諾變成「在路上」的話術，勞工的怨念與失望，終將迴向反撲。

何佩珊 勞動部 慣老闆 洪申翰 職場霸凌 郭智輝

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