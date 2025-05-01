快訊

貴婦奈奈逃亡加拿大7年今返台投案 北檢訊後200萬交保、限制出境

大阪小學附近汽車衝撞！至少7學童受傷…嫌犯：厭倦一切 想撞死幾名小學生

日職／復仇！古林睿煬7局飆10K奪首勝 火腿擊退上澤直之

勞動節走上街頭 她批衛福部根本不在乎護理人員感受

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
台灣醫療工會聯合會常務理事、高醫企業工會理事長柯心炫認為，衛福部根本沒有在乎護理人員的感受。記者賴昀岫÷攝影
台灣醫療工會聯合會常務理事、高醫企業工會理事長柯心炫認為，衛福部根本沒有在乎護理人員的感受。記者賴昀岫÷攝影

今天是五一勞動節，不少醫療人員走上街頭，有護理人員表達對低薪、高工時、高護病比的不滿，甚至薪資不到國外的三分之一，認為主管機關衛福部根本沒有在乎護理人員的感受，強調要調高醫護人員的薪資，才能留住國內的醫護人員。

今天登場的「五一勞工大遊行」，由數十個工會及NGO團體發起的「五一行動聯盟」所舉辦，並提出七項訴求，包括「反霸凌，要保障」、「降低工時，還我國假、增加特休、落實休息」、「反老年貧窮，要退休保障」、「抗通膨，要加薪」、「反對差別待遇，完整勞動三權，強化勞資協商」、「醫護教保補人力，勞權專業都保障！」、「公正轉型要推動，要有勞工一起來」等。  

台灣醫療工會聯合會常務理事、高醫企業工會理事長柯心炫指出，她本身是有32年從業資歷的小兒科加護病房護理資歷。醫療人員不斷流失、今年幅度更明顯，新聞報導也都提及，護理人員面臨低薪、高工時、高護病比，前段時間的急診壅塞，並不是因為沒有病床，而是病房護理人力不夠、開不出病床。

「我覺得他們根本就沒有在乎護理人員的感受」，柯心炫批評，認為只要有人就好，不懂得專業，也不懂得保護國內的醫護人員，「我們不但低薪，反而還被汙名化」，這是我們憤怒的原因，也就是我們這次要站上凱道的原因，訴求很簡單，就是要提高薪資、提高薪資。

柯心炫點出，護理人員的薪資和國外相比，連三分之一都不到，訴求就是把薪資提高，「但是主管機關衛福部呢？根本就不管這件事情、建言也不聽」，認為衛福部只會想一些有的沒有的，例如增加學士後護理系、降低考試門檻，甚至考慮引進大量外籍移工來做護理工作。

柯心炫指出，健保署推動護理人員加薪1.5至2倍，醫療團體非常支持、至少有所依循；但醫療公會或政府端卻持反對立場，認為這樣會導致醫院關門，但大家都知道，醫院只有一家一家開，只有護理人員大出走，從沒看過醫院關門，重申要提高薪資、留住國內醫護人員。

工時 薪資 醫護人員

延伸閱讀

金門表揚模範勞工 陳玉珍：應推勞動節為國定假日

中信金勞動節送大禮 宣布每年7天「員工關懷假」大放送

金門表揚模範勞工 陳玉珍：推勞動節為國定假日

動腦助復健 竹榮舉辦麻將友誼賽 93歲長者下場拚牌技

相關新聞

勞工遊行七大訴求 勞動部：審慎處理、逐步推進

五一勞動節，逾5000名勞工上街頭高喊「反霸凌、要保障」等訴求。勞動部回應指出，勞動部相當重視勞團所提出的七大訴求，會積...

勞動節走上街頭 她批衛福部根本不在乎護理人員感受

今天是五一勞動節，不少醫療人員走上街頭，有護理人員表達對低薪、高工時、高護病比的不滿，甚至薪資不到國外的三分之一，認為主...

逾5千勞工怒吼「只顧政權、不顧勞權」 紙團丟向總統府籲停止惡鬥

今天是勞動節，逾5000名勞工上街頭遊行，沿途高喊「反霸凌、要保障」口號，眾人最後回到凱道拿著「只顧政權、不顧勞權」紙團...

影／五一大遊行 諷政府只顧政權不顧勞權

今天是五一勞動節，由數十個工會及NGO團體發起的「五一行動聯盟」舉辦凱道集會及遊行，遊行集結前演出兩場行動劇諷刺政府不顧...

5千名勞工上凱道！對總統府喊「只顧政權，不顧勞權」…下一秒扔紙球

今天是五一勞動節，逾5000名勞工上凱道高喊「反霸凌，要保障」，控訴當今台灣勞工仍面臨霸凌、低薪、過勞等困境，要求賴清德...

職場霸凌防治專章QA懶人包

今天是五一勞動節，有逾五千名勞工將上街籲政府重視「反霸凌」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。