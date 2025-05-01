逾5千勞工怒吼「只顧政權、不顧勞權」 紙團丟向總統府籲停止惡鬥

今天是勞動節，逾5000名勞工上街頭遊行，沿途高喊「反霸凌、要保障」口號，眾人最後回到凱道拿著「只顧政權、不顧勞權」紙團丟向總統府，要求政府停止政黨惡鬥，正視勞工困境，回應民間呼聲，不要為了鞏固政權，反倒犧牲了勞工權益。

今年勞工遊行總共提出七項訴求，包括 「反霸凌，要保障」、「降低工時，還我國假、增加特休、落實休息」、「反老年貧窮，要退休保障」、 「抗通膨，要加薪」、「反對差別待遇，完整勞動三權，強化勞資協商」、「醫護教保補人力，勞權專 業都保障!」、「公正轉型要推動，要有勞工一起來」。

遊行總領隊、全產總理事長戴國榮說，今年也提出增加特別休假日、逐步朝向周休三日等「降工時」訴求。退休保障方面，將要求提高勞退新制強制提繳率，打開舊制勞退45個月上限，以及新制資遣費廢除6個月上限等。

工會要求政府調高最低工資，最低月工資應有 3萬2000元以上，時薪至少210元。集體勞動三權部分，公務員、約聘僱人員應一體適用工會法並開放組織工會，教師要有完整勞動三權，工會組織門檻應降低，應修法明訂企業併購時勞工全數留用並與工會協商。此外，工會與環保團體將持續推動「公正轉型」，主張高碳洩漏風險產業擬定自主減量計畫應先與工會協商，環境部碳費費率審議會應納入工會代表，強化工會在淨零排放公正轉型過程中的參與。

遊行總指揮、台灣工人鬥陣總工會理事長何政家說，日前美國總統川普宣布對等關稅，行政院投入近900億協助企業，勞團憂心企業藉此裁員或實施減班休息，他強調政府既動用納稅錢補助企業，就應該要求企業 「不裁員、不違法放無薪假」，避免重演疫情期間「拿補助卻裁員」的惡行，確保就業市場穩定。

他表示，近一年來朝野惡鬥，卻忽略了勞工勞動權益，很多勞動政策相關法案，都因為政黨鬥爭被犧牲掉，這結果並非勞工所樂見。何政家說，原本願意支持增加國定假日的民進黨立委紛紛撤案，已經變成黨跟黨間對決，導致勞工期待落空、被搓掉。

何政家說，現在執政黨推大罷免，反讓立法院陷入混亂、國家空轉，戰場卻延燒到勞工，不管增加國定假日、勞退新制雇主提撥率提高等勞動議題都因此被邊緣化、被淡化，好的政府應該把民生法案、勞工議題看在最優先，常常聽到換位置、換腦袋，勞工盼望的不是換一個更差的腦袋，而換是換一個更有格局、胸襟的執政者，經營國家、讓人民過上好生活，為人民謀福祉。