影／五一大遊行 諷政府只顧政權不顧勞權

今天是五一勞動節，由數十個工會及NGO團體發起的「五一行動聯盟」舉辦凱道集會及遊行，遊行集結前演出兩場行動劇諷刺政府不顧勞權與血汗醫護的政策，多個工會團體也發揮創意表達訴求，遊行結束後由總領隊戴國榮與總指揮何政家號召群眾進行「終結霸凌、貼出保障」與、「只顧政權、不顧勞權」等集體行動，象徵對不公政策的憤怒與抗議。

五一行動聯盟提出七項訴求：「反霸凌，要保障」、「降低工時，還我國假、增加特休、落實休息」、「反老年貧窮，要退休保障」、「抗通膨，要加薪」、「反對差別待遇，完整勞動三權，強化勞資協商」、「醫護教保補人力，勞權專業都保障！」、「公正轉型要推動，要有勞工一起來」，希望政府能夠聽到數千名勞工的吶喊與心聲。