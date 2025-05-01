影／五一大遊行 諷政府只顧政權不顧勞權
今天是五一勞動節，由數十個工會及NGO團體發起的「五一行動聯盟」舉辦凱道集會及遊行，遊行集結前演出兩場行動劇諷刺政府不顧勞權與血汗醫護的政策，多個工會團體也發揮創意表達訴求，遊行結束後由總領隊戴國榮與總指揮何政家號召群眾進行「終結霸凌、貼出保障」與、「只顧政權、不顧勞權」等集體行動，象徵對不公政策的憤怒與抗議。
五一行動聯盟提出七項訴求：「反霸凌，要保障」、「降低工時，還我國假、增加特休、落實休息」、「反老年貧窮，要退休保障」、「抗通膨，要加薪」、「反對差別待遇，完整勞動三權，強化勞資協商」、「醫護教保補人力，勞權專業都保障！」、「公正轉型要推動，要有勞工一起來」，希望政府能夠聽到數千名勞工的吶喊與心聲。
戴國榮表示，賴清德上任即將屆滿周年，許多勞動政策都沒有實質進展，包括美國對等關稅、烏俄戰爭等國際情勢，造成國內整體經濟發展呈現不穩定狀態。遊行隊伍中也有勞工抬出美國總統川普的汽車關稅政策，希望讓政府正視關稅衝擊下對產業及勞工的影響，若政府對七大訴求沒有善意回應，這也是政府對國內各行各業勞動者的一種霸凌。
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