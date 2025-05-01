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5千名勞工上凱道！對總統府喊「只顧政權，不顧勞權」…下一秒扔紙球

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
現場勞工高喊「只顧政權，不顧勞權」等口號，最後把白紙揉成紙團，大力朝總統府扔擲，象徵被遺棄的選票；可惜由於風勢關係，紙團沒有飛遠。記者翁至成／攝影
現場勞工高喊「只顧政權，不顧勞權」等口號，最後把白紙揉成紙團，大力朝總統府扔擲，象徵被遺棄的選票；可惜由於風勢關係，紙團沒有飛遠。記者翁至成／攝影

今天是五一勞動節，逾5000名勞工上凱道高喊「反霸凌，要保障」，控訴當今台灣勞工仍面臨霸凌、低薪、過勞等困境，要求賴清德政府積極解決，不要再政黨惡鬥，現場群眾遊行完，最後齊聚凱道，將「只顧政權，不顧勞權」的白紙揉成紙球，往總統府扔擲，象徵被遺棄的選票。

現場勞工是由數十個工會及NGO團體發起的聯盟組織的「五一行動聯盟」，每年勞動節都會在凱道舉辦遊行，北市警方今天動員345名警力維安，確保訴求和平理性。

遊行隊伍事前計畫，從公園路右轉忠孝西路，靠近行政院後再右轉中山南路回凱道，但警方避免隊伍太靠近行政院發生衝突等意外，僅核定公園路右轉青島西路，再右轉中山南路回凱道，孰料遊行群眾仍往忠孝西路走去，警方見狀分別舉牌兩次，包括下午2點9分，對活動主持人何振家舉牌勸導，下午2點14分再次舉牌警告。

遊行隊伍約在下午2點半陸續返回凱道，主持人站上宣傳車持大聲公喊，不管執政再怎麼輪替，勞工永遠被政府不重視，因此今天來到總統府，是要向最高元首表達訴求，希望政府不要只顧政權，不顧勞權。

主持人要現場逾5000名勞工放下各自工會的旗幟，一起高舉「只顧政權，不顧勞權」的白紙，用最大的聲音和力氣，大喊「增加國定假日，提高退休保障」、「停止政黨惡鬥，還我勞工權益」、「只顧政權，不顧勞權」等口號，最後把白紙揉成紙球，大力朝總統府扔擲，象徵被遺棄的選票；可惜由於風勢關係，紙團沒有飛遠，在警方圍起的鐵馬護欄前落地。活動在下午3點和平落幕。

現場勞工團體共有四大隊，包括工鬥總工會、桃市總、電信工會、高市產總、北市產總、新北產總、南市產總、大高雄總工會、教保工會、醫療工會、勞權會等，要求包括政府降低工時、加薪、完整勞動三權、退休保障、醫護教保補人力、推動公正轉型等七大訴求。

北市警方今天動員345名警力維安，確保訴求和平理性。記者翁至成／攝影
北市警方今天動員345名警力維安，確保訴求和平理性。記者翁至成／攝影
現場勞工高喊「只顧政權，不顧勞權」等口號，最後把白紙揉成紙團，大力朝總統府扔擲，象徵被遺棄的選票；可惜由於風勢關係，紙團沒有飛遠。記者翁至成／攝影
現場勞工高喊「只顧政權，不顧勞權」等口號，最後把白紙揉成紙團，大力朝總統府扔擲，象徵被遺棄的選票；可惜由於風勢關係，紙團沒有飛遠。記者翁至成／攝影
今天是五一勞動節，逾5000名勞工上凱道高喊「反霸凌，要保障」，控訴當今台灣勞工仍面臨霸凌、低薪、過勞等困境，要求賴清德政府積極解決，不要再政黨惡鬥。記者翁至成／攝影
今天是五一勞動節，逾5000名勞工上凱道高喊「反霸凌，要保障」，控訴當今台灣勞工仍面臨霸凌、低薪、過勞等困境，要求賴清德政府積極解決，不要再政黨惡鬥。記者翁至成／攝影
今天是五一勞動節，逾5000名勞工上凱道高喊「反霸凌，要保障」，控訴當今台灣勞工仍面臨霸凌、低薪、過勞等困境，要求賴清德政府積極解決，不要再政黨惡鬥。記者翁至成／攝影
今天是五一勞動節，逾5000名勞工上凱道高喊「反霸凌，要保障」，控訴當今台灣勞工仍面臨霸凌、低薪、過勞等困境，要求賴清德政府積極解決，不要再政黨惡鬥。記者翁至成／攝影
現場勞工團體共有四大隊，包括工鬥總工會、桃市總、電信工會等。記者翁至成／攝影
現場勞工團體共有四大隊，包括工鬥總工會、桃市總、電信工會等。記者翁至成／攝影
今天是五一勞動節，逾5000名勞工上凱道高喊「反霸凌，要保障」，控訴當今台灣勞工仍面臨霸凌、低薪、過勞等困境，要求賴清德政府積極解決，不要再政黨惡鬥。記者翁至成／攝影
今天是五一勞動節，逾5000名勞工上凱道高喊「反霸凌，要保障」，控訴當今台灣勞工仍面臨霸凌、低薪、過勞等困境，要求賴清德政府積極解決，不要再政黨惡鬥。記者翁至成／攝影

凱道 勞動節 總統府 賴清德 霸凌

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