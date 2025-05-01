五一勞動節 國民黨：推動還假於民讓勞工喘口氣

今天是五一勞動節，國民黨除向所有辛苦付出的勞工朋友致上最高的敬意外，並表示國民黨推動還假於民，讓勞工真正喘一口氣，呼籲賴政府正視民意，停止以口號敷衍，真正還權於勞工，打造一個可以安心工作的台灣。

國民黨表示，勞工是台灣經濟發展的根基，保障勞工權益，執政黨責無旁貸。然而，民進黨政府實施「一例一休」以來，砍掉7天國定假日，讓台灣勞工在高工時、高壓力、低薪資的環境下，連最基本的休息權都被剝奪。

國民黨指出，民調顯示，有56.7%的民眾支持恢復被刪除的7天國定假日，且與鄰近地區相比，日本有16天、南韓15天、香港17天的國定假日，而台灣只有12天。

國民黨主張推動「紀念日及節日實施條例草案」，全面檢討與恢復合理的法定假期安排，還假於民，讓勞工真正擁有應得的休息時間，持續從制度面保障勞工的安全與尊嚴。

國民黨批評，綠共口口聲聲說「勞工是心中最軟的一塊」，但面對民意要求卻裝聾作啞、毫無作為。國民黨呼籲賴政府正視民意，停止以口號敷衍，真正還權於勞工，打造一個可以安心工作的台灣。