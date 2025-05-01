五一勞動節 賴總統：投入4100億支持產業、安定就業

今天是五一勞動節，賴清德總統表示，為了因應美國關稅政策的影響，政府要投入4100億元來支持產業發展、安定就業市場，他相信企業越穩定，勞工的工作越穩定，政府一定做全體產業的後盾。

賴總統透過臉書表示，感謝所有勞工朋友，大家在不同領域上展現專業，為台灣注入更多活力。未來，「我們會繼續強化產業韌性，打造更堅實穩固的台灣」，並持續推動各項政策，提升勞工朋友的權益。

賴總統舉例，今年基本工資連續第9年調升。接下來，政府要透過完善勞動基準、職業訓練以及勞資合作，鼓勵企業加薪、打造穩定且永續發展的勞動環境。

賴總統也指出，透過減稅，讓勞工朋友家庭的可支配所得提高。今天，報稅季也開跑了，政府把免稅額再提高，如單身者年薪低於44.6萬元可以免稅。

賴總統說，近來，為了因應美國關稅政策的影響，行政團隊開啟傾聽之旅，聽取產業界意見後，上周通過了特別條例草案，要投入4100億元來支持產業發展、安定就業市場、照顧民生，並且強化國家整體韌性。其中，在產業支持、安定就業方面的支援金額，從原本880億元提高到930億元。

賴總統說，勞動部也推出了許多支持勞工朋友的措施，特別是協助企業 維持僱用安定 ，以及支持受衝擊的企業辦理職能訓練；政府也會媒合求職者參與職業培訓，希望減緩對於中高齡勞工朋友的影響。

賴總統表示，他相信，企業越穩定，勞工朋友的工作越穩定。因應國際情勢，政府一定做全體產業的後盾，再次感謝所有勞工朋友的付出，讓國家持續進步。