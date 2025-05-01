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職安法修法4大主軸 增職場霸凌專章、罰鍰提高5倍

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
今天是五一勞動節，勞動部赴行政院會報告「職業安全衛生法」修法重點。記者黃婉婷／攝影
今天是五一勞動節，勞動部赴行政院會報告「職業安全衛生法」修法重點。記者黃婉婷／攝影

今天是五一勞動節，有逾五千名勞工將上街籲政府重視「反霸凌」。勞動部赴行政院會報告「職業安全衛生法」修法重點，朝強化源頭防災、加強承攬管理、增設職場霸凌專章、及提高罰鍰上限額度，行政院長卓榮泰指出，盼藉此督促事業單位落實職場防災責任、建構更友善的職場環境。

職安法6年來首次大修，起因於近年營造工程職災占比最高，而工程業主獲取最大利潤，投資工安成本卻過低，且其中層層轉包交付承攬，責任不明，風險由下包廠商及勞工承擔，當前罰則又不具嚇阻作用，去年底又發生勞動部吳姓公務員之死，喚起各界對職場霸凌的關注。

目前勞動部草案現已送行政院審議，力拚本會期送立法院。此次修法重點分為「強化源頭防災」、「加強承攬管理」、「完善職場霸凌防治」，以及「提高罰鍰上限」4大主軸。

源頭防災、加強承攬管理方面，要求一定規模以上的工程業主於交付規劃、設計及施工時，應先分析潛在危害，採取預防作為及編列安衛費用，如果業主將工程分別交付不同專業廠商施作，須指定其中一廠商負統合管理責任，各級承攬人均應配合辦理承攬管理防災措施。

修法也特別增訂職場霸凌防治專章，包含明確職場霸凌定義，要求雇主應依事業單位規模訂定不同防治措施，同時強化職場霸凌內部申訴調查及外部機制，當雇主於知悉勞工遭受職場霸凌，應立即採取有效適當措施，且自接獲申訴到處理完畢，雇主都須通報。

另外，勞動部參考消防法及工廠管理輔導法等法律，提高罰鍰上限，且經裁罰者均應公布單位名稱、負責人姓名、罰鍰金額、職業災害發生日期、地點及罹災人數，以強化公眾監督，督促事業單位落實職場防災責任。

現行職安法罰鍰為3萬元到30萬元，未來將提高罰鍰上限5倍至150萬元；同時提高刑事罰刑期及罰金，若發生死亡職災，刑期上限從3年提高至5年，罰金上限從30萬元增加5倍到150萬元；3人受傷職災，刑期上限從1年提高至3年，罰金上限亦從18萬元提高到100萬元。

配套措施部分，勞動部將建置霸凌調查人才庫，培訓專業人員，同時挹注人力、經費，除了委請外部專家，也建置反霸凌諮詢服務專線，提供心理諮商、法律諮詢。

勞動部 職場霸凌

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