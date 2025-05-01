去年新鮮人起薪中位數 大專3.3萬 研究所4.9萬

勞動部昨公布「二○二四年初任人員薪資統計結果」，去年初出社會的新鮮人平均薪資三點七萬元，年增百分之六點四，其中大學畢業生三點四萬元，研究所五點二萬元。去年領最低工資二萬七四七○元者，占百分之十八點七，這是自二○二一年統計以來，首度降到兩成以下。

少子女化影響，畢業生人數減，去年初任人員十四點七萬人，較二○二三年減九千人、百分之五點三。勞動部統計指出，去年初任人員平均起薪三點七萬元，大學畢業者三點四萬元，研究所五點二萬元。薪資中位數大專（專科及大學）三點三萬元，研究所四點九萬元。

若以行業別來看，去年初任人員投入的行業，以任職製造業占百分之十九點六最多，批發及零售業占百分之十七次之，醫療保健及社會工作服務業占百分之十一點七居第三。其餘占比較高的行業包括專業科學及技術服務業百分之八點九、教育業百分之八點五、住宿及餐飲業百分之七點四。

調查指出，與前年相較，初任人員投入製造業占比上升百分之一點二，批發及零售業反而下降百分之一點四，住宿及餐飲業也下降百分之零點六。

觀察大學畢業生任職行業的薪資水準，以醫療保健及社會工作服務業薪資平均四萬元最高，金融及保險業三點八萬元居次，研究所畢業生則以出版影音及資通訊業五點九萬元最高，製造業薪資五點八萬元次之。