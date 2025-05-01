營造業去年83人墜落亡 「將勞工送死神身邊」

勞動部將去年訂為「營造業墜落打擊年」，目標營造業墜落死亡人數降至六十八人以下，最後卻仍有八十三人喪生。

立委林淑芬表示，去年營造墜落死亡的八十三人中，有七十一人未接受職業安全衛生教育訓練，形同將勞工送到死神身邊，勞動部卻毫無查核機制。勞動部長洪申翰坦承，受訓落實度不高，將檢討、研擬相關機制。

勞動部昨赴立院社福及衛環委員會針對預防職業災害及場（廠）墜落事故之檢討與精進作為進行專題報告。立委陳昭姿、王育敏表示，勞動部將去年訂為「營造墜落打擊年」，但未能達標，國內營造業墜落致死比率落在六至七成左右，反觀日韓只有四到五成，新加坡更不到三成。

林淑芬指出，去年營造業八十三人墜落死亡，其中七十一人未接受職業安全衛生教育訓練，可見墜落打擊只是口號喊喊。她強調，雇主有法定責任必須對勞工進行安全衛生教育訓練，但勞動部沒有強制雇主回報的機制，沒去勞檢就查核不到？通常都是災後調查，才發現罹災勞工根本沒受過訓練。

她以新加坡為例，指新加坡推動回報救命運動，勞工、甚至是民眾都可以使用SnapSAFE網站，隨時上傳不安全情況，賦予勞工大聲說出不安全情況的權利，台灣的職災法其實也有類似退避權概念，法律工具都有了，但缺少政府監督與落實的決心。