工會陳情換約就歸零 北捷改善：清潔員年資 服務日起算

台灣勞動派遣產業工會五一勞動節前夕到北捷公司，稱清潔業務承攬廠商契約未依規定將派駐勞工特休年資併計，今年換約，八八九名清潔員年資、特休恐重計，要求變更契約。

台北市長蔣萬安回應，將邀相關單位於一個月內處理。北捷補充，將清查清潔人員年資，從服務日起算，統計未中斷的年資納入年資併計，一周內變更契約。

工會顧問鄭中睿說，清潔員兩年一標，原先廠商未得標，即便新廠商沿用舊的清潔員，受雇年資依然須歸零重計。目前八八九名清潔員平均受雇年資逾八點二一年，有三五四人服務逾十年。他說，今年招標換約，若年資、特休歸零，全體清潔員將少七八二○天特休，以時薪一九○元計算，折合工資約一一八八萬元。

北捷收下陳情書，副總經理楊秦恒回應，北捷與清潔公司正成立小組清查清潔員年資，經評估後，朝向變更現行契約辦理，納入特休年資併計，未來新契約招標會比照，維護清潔員權益。