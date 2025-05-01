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政府承攬人力大增 假「派遣歸零」真添亂

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
全國各機關承攬人力恐逾十萬人，勞動權益比派遣更沒保障。示意圖，非新聞當事人。 記者林澔一／攝影
全國各機關承攬人力恐逾十萬人，勞動權益比派遣更沒保障。示意圖，非新聞當事人。 記者林澔一／攝影

賴清德總統二○一八年擔任行政院長曾喊出政府機關「派遣歸零」，最後卻演變為承攬人力節節升高，擴充成長百分之廿二，截至去年底，僅行政院所屬機關勞務承攬派駐人數就超過五點三萬人，全國各機關累計恐逾十萬人。

相較於派遣人力，承攬人員的勞動權益更差，勞團批評派遣轉承攬，換湯不換藥，且承攬比派遣更沒保障，政府還能卸責。

「勞務承攬」指的是各機關與承攬人約定，由承攬人為機關完成工作，機關再給付報酬；派遣則是機關與派遣廠商約定，由廠商指派其所僱用勞工至機關工作。兩者最大差別就是政府機關能不能直接指揮監督勞工。

人事總處統計，自喊出「派遣歸零」口號的二○一八年，一直到去年，行政院所屬機關運用勞務承攬派駐人數從四萬三六二二人，增至五萬三二二三人。政府部門的承攬大戶，第一名是交通部，多達一萬二二七五人，第二名經濟部八○七六人，第三名是退輔會七九五七人。勞動部位居第六名，總計運用二五五一名承攬人力，人數在各部會中雖然不算多，增幅卻高達百分之卅九。

承攬廠商落跑 勞工領不到薪水

承攬亂象不勝枚舉，前年爆出四家承攬廠商捲款潛逃，殃及台電、北市府、經濟部、環境部農業部等近三百名承攬勞工領不到薪水；無獨有偶，近來台北捷運外包清潔人員集體控訴，北捷勞務採購契約未納入「特休年資併計」條款，導致在北捷服務十多年的清潔人員，隨著每幾年更換一次廠商，特休假被迫歸零。

台北市產業總工會總幹事陳淑綸表示，當初為解決派遣剝削問題，時任行政院長的賴清德宣布兩年內派遣歸零，各機關也雷厲風行，但實際上只是將派遣改為廠商承攬，更惡劣甚至改為自然人承攬，一旦變承攬，連勞基法的保護都沒了，如果是派遣，機關至少還要管人，現在變成只管契約，如何保障承攬人員的勞動權益。

工會：問題往下壓 政府可卸責？

她批評，就像是把勞動派遣這顆原子彈分散成小炸彈，由各機關自行解決，只是把問題往下壓，也讓問題變得更糟，試問賴總統「派遣歸零政策難道是想讓更多勞工不受勞基法保障、受廠商剝削，政府還可以推卸責任嗎？」

「就是換個名目而已」台灣勞動派遣產業工會顧問鄭中睿也說，派遣歸零根本沒有解決公部門濫用委外人力狀況，歸根究底，當政府業務持續擴張，正式員額卻鎖死，機關運用的非典人力勢必得增加，行政院遲早都要面對這問題。

陽明交通大學科技法律學院副教授邱羽凡提醒，有可能涉及「假承攬、真僱傭」、「假承攬、真派遣」，勞動部應專案勞檢去查。

交通部 勞動部 台北捷運 台電 派遣人力 環境部 行政院 賴清德 農業部 退輔會

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