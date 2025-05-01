低工資、高工時 民進黨政府勞動政見 挨轟全跳票

今天是五一勞動節，民眾黨昨天舉行記者會指出，我國工時高居亞洲第二，二○二二年每年工時二○○五小時，二○二四年更是高達二○三○小時，批評民進黨政府在解決低薪、高工時問題與職場霸凌議題上，缺乏有效作為。

前總統蔡英文在競選總統期間喊出縮短年總工時、扭轉低薪趨勢、支持青年及中高齡就業、立法保護非典型勞動、保障過勞及職災勞工與實踐公平的集體勞資關係六大保證，民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨天表示，蔡英文提出的六大保證，如今看來全數跳票。勞工從來不是民進黨心中最軟的一塊，賴清德總統要大家「做功德」，這才是民進黨的真面目。

民眾黨團昨天舉行「揭穿民進黨軟爛慣老闆，糟蹋勞工真面目」記者會，與會者手拿印有「工時要減少」、「薪資要增加」、「鼓勵組工會」、「照顧遭受職災勞工」、「支持青年中高齡就業」及「保障非典型勞動者」的紙面具，共同撕毀象徵民進黨「六大勞動政見」全數跳票。

針對民眾黨的批評，勞動部表示，正一步一步推進有利於勞工的政見和政策，各方的意見跟督促，都會納入參考。

民眾黨團副總召張啓楷表示，民進黨總說勞工是心中最軟的一塊，然而台灣勞工除了長期面對低薪高工時問題，近年來霸凌問題也愈來愈嚴重。

張啓楷質疑，如果勞工是民進黨心中最軟的一塊，怎麼會任憑工作時間一直拉長，高於主要競爭對手日本與南韓；我國特休假更是少於世界多數國家，二○一六年民進黨政府修法砍掉七天假，全國勞工加總少了四億四八○○天國定假日，民眾黨團已經提案修法重新爭取五天假。

民眾黨團幹事長陳昭姿說，台灣護理人員不斷流失，近來全國病床關床百分之四十，根本問題包括薪資、環境、高工時、花花班、跨科支援及職場霸凌等，最有效的解決方法就是三班護病比入法，賴總統在競選期間承諾兩年入法、四年達標，如今政府看起來卻無心推動。