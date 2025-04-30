低薪高工、職場霸凌 民眾黨批綠「政策跳票」：慣老闆糟蹋勞工

中央社／ 台北30日電

民眾黨團今天質疑，民進黨執政後勞動政策全跳票，不僅沒解決低薪高工時，職場霸凌還增加。黨團總召黃國昌說，雖然前民眾黨主席柯文哲未能當選總統，但民眾黨團努力在立院實踐政見。

明天是五一勞動節，民眾黨立法院黨團總召黃國昌、副總召張啓楷今天偕黨團成員、台灣電力產業工會理事長歐子銘、台灣電力公司台東區營運處企業工會理事長謝雪霞、台灣專科護理師產業工會理事長洪志祥等人舉行「揭穿民進黨軟爛慣老闆，糟蹋勞工真面目」記者會。

黃國昌質疑，面對勞保、勞退保障不足部分，民眾黨團認為必須將「勞保撥補」、「政府負最終給付責任」等入法，民進黨官員卻處處反對。

黃國昌說，柯文哲去年應時任總統蔡英文邀請赴總統府，喊話應對勞保與長照保險制度等召開國是會議，坐下來好好談，面對問題解決問題，才是真正保障勞工；只可惜言者諄諄聽者藐藐，民進黨政府依舊毫無作為。

他說，雖然柯文哲未能當選總統，但開出的勞工政見，民眾黨團立委努力在立院實踐。民眾黨和民進黨最根本的不同，就是民進黨專開芭樂票，而民眾黨說到做到。

張啓楷質疑，明天就是五一勞動節，民進黨一直說「勞工是他心頭最軟的那一塊」，結果根本是「軟土深掘的慣老闆」，不但沒解決低薪高工時，還多了職場霸凌問題。

張啓楷說，民眾黨推動加薪二法已經三讀，讓職場薪資更透明、明定分潤共享經濟成長的果實，同時也修中小企業發展條例，企業替員工加薪，減稅額度由130%調至200%，員工企業雙贏。

他說，民眾黨更提案增訂家庭照護假，讓國人兼顧家庭與職場，接著增訂以「小時」為單位的親職假，並提出5/1勞動節、9/28教師節讓全國放假，避免「一家兩制」。

柯文哲 民眾黨 民進黨 職場霸凌 黃國昌

延伸閱讀

核管法立院下周審查 黃國昌：力推8月辦核三延役公投

批蔡英文勞動政見跳票 黃國昌：做功德才是賴清德真面目

黃國昌譏「那個人不重要」還扯到黃偉哲 黃智賢怒發千字文回擊

資深媒體人稱朱立倫「引清兵入關」 黃國昌嗆：「那人」沒重要性

相關新聞

低工資、高工時 民進黨政府勞動政見 挨轟全跳票

今天是五一勞動節，民眾黨昨天舉行記者會指出，我國工時高居亞洲第二，二○二二年每年工時二○○五小時，二○二四年更是高達二○...

政府承攬人力大增 假「派遣歸零」真添亂

賴清德總統二○一八年擔任行政院長曾喊出政府機關「派遣歸零」，最後卻演變為承攬人力節節升高，擴充成長百分之廿二，截至去年底...

工會陳情換約就歸零 北捷改善：清潔員年資 服務日起算

台灣勞動派遣產業工會五一勞動節前夕到北捷公司，稱清潔業務承攬廠商契約未依規定將派駐勞工特休年資併計，今年換約，八八九名清...

勞動部修職安法 增防霸凌專章

今天是五一勞動節，勞動部將赴行政院會報告「職業安全衛生法」修法展望，亮點之一增設防治職場霸凌專章，包括明確職場霸凌定義，...

營造業去年83人墜落亡 「將勞工送死神身邊」

勞動部將去年訂為「營造業墜落打擊年」，目標營造業墜落死亡人數降至六十八人以下，最後卻仍有八十三人喪生。

去年新鮮人起薪中位數 大專3.3萬 研究所4.9萬

勞動部昨公布「二○二四年初任人員薪資統計結果」，去年初出社會的新鮮人平均薪資三點七萬元，年增百分之六點四，其中大學畢業生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。