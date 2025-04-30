立委民團籲教育部與勞動部合力 制定勞動教育促進法

中央社／ 台北30日電

職場霸凌、性騷或打工詐騙時有所聞，民進黨立委林月琴與多個民間團體舉行記者會，呼籲教育部與勞動部要在校園中推動勞動教育，並制定勞動教育促進法，讓學生在求學階段就理解勞動權益，保護青少年的勞動權益，就是對國家未來的投資。

台灣少年權益與福利促進聯盟、台灣勞工陣線今天與林月琴在立法院舉行「學校不教，職場受罪：勞動教育要落實」記者會。

台少盟副秘書長張祐嘉表示，勞動節前夕的這場記者會，不是要慶祝，而是提醒社會，每天都有很多青少年在打工，卻長期被忽視，被制度遺忘。

張祐嘉說明，青少年也有勞動權，需要教育及保護，教育部應該跟勞動部合力，結合勞動教育納入課綱，讓青少年入職前先具備勞動知識。台少盟長期倡導勞動教育促進法迄今未通過，導致青少年缺乏基本的職場安全意識，呼籲相關部門應在學生階段加強勞動權益教育，確保兒少具備職場基本知識和自我保護能力，勞動部應參考國際勞工組織相關經驗，研擬勞動教育促進法，預防兒少遭受經濟剝削與強迫勞動，切實保障青少年的權益與安全。

林月琴指出，社會應正視青少年的勞動權益跟勞動教育，學校若不教，易在職場受罪、受害。台灣15歲到24歲有3成在工作，現有勞動相關的課程，是用大人思維設計，未必符合青少年的需要，根據台少盟調查，有在工作的青少年，4成未有勞健保，根據監察院及警政署調查，截至111年底，237人經鑑定為人口販運被害人，其中弱勢族群占22.78%，112年統計指出，少年嫌疑人中，有2成涉及詐欺罪，顯見勞動教育刻不容緩。

林月琴提到，在德國，從中小學開始，教導勞動價值、職場技能、權益保障，也跟工會合作，讓學生了解實際的勞資爭議，台灣應加快腳步，不要只講理論，應從青少年實際經驗出發，教導用得上的知識技能。此外，也要積極收集青少年意見，了解實際問題，規劃符合需求的課程，也高中畢業前了解勞基法基本常識、職場安全，不是等到受害才補課，保護青少年的勞動權益，就是對國家未來的投資。

台灣勞工陣線副秘書長楊書瑋表示，應比照環境教育法、性別平等教育法模式，盡速制定勞動教育促進法，擴大教育對象至勞工、雇主、政府與學校，並設立勞動教育審議會，統籌政策與教材編撰，從根本建立全民正確勞動意識，實現尊嚴勞動。

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