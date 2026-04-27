快訊

學區焦慮／先躲霸凌再拚升學 家長搶跨區就讀安全國中

台南左鎮二寮山區3人身亡 消防到場身已僵硬警釐清死因

游盈隆：以國籍法處理陸配參政牽強且爭議 應從憲法與法律著手

聽新聞
0:00 / 0:00

影／大甲媽遶境進香網友關心「阿嬤」是否完成躦轎心願 原來是動畫

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
大甲媽遶境進香今天凌晨結束，全程有大甲鎮瀾宮直播，回鑾畫面中，下方動畫一名跪拜白髮阿嬤（在轎底）吸引網友注意。圖／取自大甲鎮瀾宮直播畫面
大甲媽遶境進香今天凌晨結束，全程有大甲鎮瀾宮直播，回鑾畫面中，下方動畫一名跪拜白髮阿嬤（在轎底）吸引網友注意。圖／取自大甲鎮瀾宮直播畫面

大甲媽遶境進香今天凌晨結束，全程有大甲鎮瀾宮直播，回鑾畫面中，下方動畫一名跪拜白髮阿嬤吸引網友注意；這名阿嬤從遶境進香開始隨行，到回鑾跪拜畫面吸引許多網友注意追蹤，網友發現昨晚回鑾時，阿嬤已完成心願，不斷在媽祖鑾轎底躦轎，網友為她高興可完成心願，也封她為「無限躦轎獎」。

大甲媽遶境進香途中有很多人想躦轎底，祈求媽祖保佑自己或家人健康平安，大甲鎮瀾宮全程直播畫面中，下方可愛版動畫，有遶境進香隊伍和轎班人員抬著媽祖鑾轎前進畫面。

網友發現，大甲媽去程時，直播畫面一名白髮阿嬤跟在進香隊伍，回鑾時，看到她竟出現下方中間畫面，實際隊伍經過台中大甲水尾橋後，阿嬤已在媽祖鑾轎前跪拜，昨晚一度消失，眼尖網友很快看到並分享，阿嬤已不斷在鑾轎底躦轎，要仔細看才能發現。

大甲鎮瀾宮直網和臉書「我愛大甲媽（活動情報討論區）」都有許多網友討論關心這名阿嬤，網友說大家都關心阿嬤是否順利躦轎底，每天注意，希望讓阿嬤躦好躦滿，昨晚看到她不斷出現在轎底，網友為她開心說「阿嬤辛苦了好幾天，總算躦到轎底，完成心願」；今天凌晨大甲媽回鑾安座，也代表今年遶境進香圓滿結束。

大甲媽遶境進香今天凌晨結束，全程有大甲鎮瀾宮直播，回鑾畫面中，下方動畫一名跪拜白髮阿嬤吸引網友注意。圖／取自臉書我愛大甲媽（活動情報討論區）
大甲媽遶境進香今天凌晨結束，全程有大甲鎮瀾宮直播，回鑾畫面中，下方動畫一名跪拜白髮阿嬤吸引網友注意。圖／取自臉書我愛大甲媽（活動情報討論區）

大甲媽遶境進香今天凌晨結束，全程有大甲鎮瀾宮直播，回鑾畫面中，下方動畫一名跪拜白髮阿嬤吸引網友注意。圖／取自大甲鎮瀾宮直播畫面
大甲媽遶境進香今天凌晨結束，全程有大甲鎮瀾宮直播，回鑾畫面中，下方動畫一名跪拜白髮阿嬤吸引網友注意。圖／取自大甲鎮瀾宮直播畫面

鎮瀾宮 遶境 大甲媽祖

延伸閱讀

影／大甲媽來了！2名阿嬤互相扶持想躦轎底 警民助她們完成心願

影／為母則強！大甲媽回鑾 基隆母帶身心障礙女兒躦轎求平安

恭迎大甲媽回鑾 大甲鎮瀾宮e世代青年會邀8間友會踩街

大甲媽回鑾酒醉男子咆哮推擠被警過肩摔 現場火爆

相關新聞

影／再破紀錄！大甲媽鑾轎凌晨入廟 9天遶境變成11天…顏清標這樣回應

再破紀錄，大甲媽遶境進香回鑾，今天凌晨1點21分才入廟，原本9天8夜遶境進香變成11天，鎮瀾宮董事長顏清標說沒辦法，因為信眾太熱情，躦轎底的人太多。

影／大甲媽遶境進香網友關心「阿嬤」是否完成躦轎心願 原來是動畫

大甲媽遶境進香今天凌晨結束，全程有大甲鎮瀾宮直播，回鑾畫面中，下方動畫一名跪拜白髮阿嬤吸引網友注意；這名阿嬤從遶境進香開始隨行，到回鑾跪拜畫面吸引許多網友注意追蹤，網友發現昨晚回鑾時，阿嬤已完成心願，不斷在媽祖鑾轎底躦轎，網友為她高興可完成心願，也封她為「無限躦轎獎」。

大甲媽回鑾酒醉男子咆哮推擠被警過肩摔 現場火爆

大甲媽遶境進香昨晚回鑾，昨晚在遶境過程，一名男子酒後咆哮推人，被員警過肩摔，現場壓制，成為大甲媽回鑾首次衝突事件。

恭迎大甲媽回鑾 大甲鎮瀾宮e世代青年會邀8間友會踩街

大甲媽遶境進香今天回鑾，為恭迎大甲媽回鑾，大甲鎮瀾宮e世代青年會今天邀8間友會踩街，去年開始由會員扮演真人藝閣參與回鑾踩街受好評，今年增加兩台，還邀請小丑氣球遊行，希望帶給廟會活動更多新氣象，許多小朋友今天開心互動，覺得廟會活動不再是大人專利。

酒駕後衝向大甲媽點心站？警方查出「烏龍一場」 55歲男家住點心站旁

一名男子家住台中市大甲區，他今天下午開車要回家和點心站人員起衝突，點心站人員質疑他酒駕衝向點心站，他堅稱自己住在附近要回家，警方到場處理，查出他沒酒駕，溝通後讓他開車回家。

影／大甲媽來了！2名阿嬤互相扶持想躦轎底 警民助她們完成心願

大甲媽遶境進香，沿途很多信徒想躦轎底求平安，台中市沙鹿區二名阿嬤鄰居想躦轎底，其中一人行動不便，二人互相扶持走到鑾轎前卻不知如何躦轎底，在清水警分局員警和遶境工作人員協助下完成心願。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。