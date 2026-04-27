聽新聞
0:00 / 0:00
影／大甲媽遶境進香網友關心「阿嬤」是否完成躦轎心願 原來是動畫
大甲媽遶境進香今天凌晨結束，全程有大甲鎮瀾宮直播，回鑾畫面中，下方動畫一名跪拜白髮阿嬤吸引網友注意；這名阿嬤從遶境進香開始隨行，到回鑾跪拜畫面吸引許多網友注意追蹤，網友發現昨晚回鑾時，阿嬤已完成心願，不斷在媽祖鑾轎底躦轎，網友為她高興可完成心願，也封她為「無限躦轎獎」。
大甲媽遶境進香途中有很多人想躦轎底，祈求媽祖保佑自己或家人健康平安，大甲鎮瀾宮全程直播畫面中，下方可愛版動畫，有遶境進香隊伍和轎班人員抬著媽祖鑾轎前進畫面。
網友發現，大甲媽去程時，直播畫面一名白髮阿嬤跟在進香隊伍，回鑾時，看到她竟出現下方中間畫面，實際隊伍經過台中大甲水尾橋後，阿嬤已在媽祖鑾轎前跪拜，昨晚一度消失，眼尖網友很快看到並分享，阿嬤已不斷在鑾轎底躦轎，要仔細看才能發現。
大甲鎮瀾宮直網和臉書「我愛大甲媽（活動情報討論區）」都有許多網友討論關心這名阿嬤，網友說大家都關心阿嬤是否順利躦轎底，每天注意，希望讓阿嬤躦好躦滿，昨晚看到她不斷出現在轎底，網友為她開心說「阿嬤辛苦了好幾天，總算躦到轎底，完成心願」；今天凌晨大甲媽回鑾安座，也代表今年遶境進香圓滿結束。
編輯推薦
🟡再破紀錄！大甲媽鑾轎凌晨入廟 9天遶境變成11天…顏清標：沒辦法
🟡世紀同框！大甲媽回鑾「三媽會」龍井驚喜現身 台中萬人爭睹
🟡睽違21年！大甲媽土庫六房媽雙媽會 信徒感動喊：人生能有幾個20年
🟡整理包／2026大甲媽祖遶境來了！必看進香時間路線、加入方式、禁忌提醒
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。