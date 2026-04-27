影／再破紀錄！大甲媽鑾轎凌晨入廟 9天遶境變成11天…顏清標這樣回應
再破紀錄，大甲媽遶境進香回鑾，今天凌晨1點21分才入廟，原本9天8夜遶境進香變成11天，鎮瀾宮董事長顏清標說沒辦法，因為信眾太熱情，躦轎底的人太多。
「進喔」，大甲媽祖遶境進香9天8夜昨晚回鑾，信徒熱情迎接，鑾轎在大甲街道遶境後，昨晚抵達大甲鎮瀾宮回鑾，上萬人在廟埕前恭迎媽祖安座，三尊媽祖神像今天凌晨1點21分在眾人伸手扶持接送下進入神龕，完成今年340公里的香路之行。去年是凌晨1點10分人廟。
大甲媽本月17日晚上10點5分起駕，今天凌晨1點21分人廟安座，被問到今年遶境進香從9天變成11天，顏清標說「沒辦法啦！因為信眾太熱情啦。看那個鑽腳轎底那麼多人，不能讓他們鑽不到。」說一定要顧到，還有沿途點心站那麼多，都設置很多，今年參加人數也難計算，他很感謝大家。
一名台東隨香客在臉書「我愛大甲媽─活動情報討論區」留言，「丙午年，稟告下馬」，他感謝大家這9天8夜沿路的照顧，沿途有太多美好的風景與回憶，這一年令人刻骨難忘，經歷高溫，地面的熱氣蒸騰洗禮，最後這幾天深刻體驗了「雨水媽」的威力！
他說回程在西螺自己的行李車爆胎一路撐到彰化，感謝媽祖婆賜與貴人在彰化7-11相遇貴人，結緣了一條輪胎替換，讓他可以順利推回大甲；他說「這條路上有你們真好，明年香路上再見」，許多信徒留言互道祝福，相約明年見。
大甲媽祖9天8夜遶境進香昨晚回鑾安座，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤在起駕當天說，當天到大甲陪媽祖走的人數約60萬人。
鑾轎昨天早上從清水區出發，下午抵達大甲區，晚上回鑾鎮瀾宮安座，許多信徒提早出發抵達鎮瀾宮，昨天早上在鎮瀾宮參拜媽祖，稟告自己已完成9天8夜行程後「下馬」；許多沒參加遶境進香活動的民眾，昨天也從各地搭火車到大甲火車站，迎接媽祖回鑾，車站湧入人潮，盛況一年一見。
等候媽祖鑾轎回到鎮瀾宮前，許多宮廟陣頭和大甲當地學校團體，陸續在廟埕和光明路表演，預告媽祖即將回鑾，熱鬧表演吸引很多人駐足欣賞。
媽祖鑾轎昨晚進入大甲市區後遶境四城門，在預定子時入廟安座，廟埕已擠滿人潮等候媽祖回鑾，鑾 轎入廟時，眾多信徒熱情喊著「進喔！進喔！」台中市副市長鄭照新和鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤共同出席安座大典，迎回3尊出巡遶境的媽祖神像供奉回神龕內，今年9天8夜、340公里的遶境進香畫下圓滿句點。
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