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大甲媽回鑾酒醉男子咆哮推擠被警過肩摔 現場火爆
大甲媽遶境進香昨晚回鑾，昨晚在遶境過程，一名男子酒後咆哮推人，被員警過肩摔，現場壓制，成為大甲媽回鑾首次衝突事件。
台中市大甲警分局表示，昨晚10時20分許，在台中市大甲區文武路121號前，29歲許姓男子在大甲媽祖鑾轎行經此地點時，酒後推擠身旁民眾且大聲咆哮，大甲分局員警見狀立即制止並予以管束，未衍生治安事件，待許男情緒安穩後，已交由他友人照顧。
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