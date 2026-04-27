大甲媽回鑾酒醉男子咆哮推擠被警過肩摔 現場火爆

一名男子家住台中市大甲區，他今天下午開車要回家和點心站人員起衝突，點心站人員質疑他酒駕衝向點心站，他堅稱自己住在附近要回家，警方到場處理，查出他沒酒駕，溝通後讓他開車回家。

2026-04-26 15:17