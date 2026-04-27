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大甲媽回鑾酒醉男子咆哮推擠被警過肩摔 現場火爆

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
大甲媽遶境進香昨晚回鑾，昨晚在遶境過程，一名男子酒後咆哮推人，被員警過肩摔。圖／民眾提供
大甲媽遶境進香昨晚回鑾，昨晚在遶境過程，一名男子酒後咆哮推人，被員警過肩摔。圖／民眾提供

大甲媽遶境進香昨晚回鑾，昨晚在遶境過程，一名男子酒後咆哮推人，被員警過肩摔，現場壓制，成為大甲媽回鑾首次衝突事件。

台中市大甲警分局表示，昨晚10時20分許，在台中市大甲區文武路121號前，29歲許姓男子在大甲媽祖鑾轎行經此地點時，酒後推擠身旁民眾且大聲咆哮，大甲分局員警見狀立即制止並予以管束，未衍生治安事件，待許男情緒安穩後，已交由他友人照顧。

鎮瀾宮 遶境 大甲媽祖

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大甲媽遶境進香今天回鑾，為恭迎大甲媽回鑾，大甲鎮瀾宮e世代青年會今天邀8間友會踩街，去年開始由會員扮演真人藝閣參與回鑾踩街受好評，今年增加兩台，還邀請小丑氣球遊行，希望帶給廟會活動更多新氣象，許多小朋友今天開心互動，覺得廟會活動不再是大人專利。

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