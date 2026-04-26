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恭迎大甲媽回鑾 大甲鎮瀾宮e世代青年會邀8間友會踩街
大甲媽遶境進香今天回鑾，為恭迎大甲媽回鑾，大甲鎮瀾宮e世代青年會今天邀8間友會踩街，去年開始由會員扮演真人藝閣參與回鑾踩街受好評，今年增加兩台，還邀請小丑氣球遊行，希望帶給廟會活動更多新氣象，許多小朋友今天開心互動，覺得廟會活動不再是大人專利。
大甲鎮瀾宮表示，有愈來愈多宮廟成立青年會，今天邀請8間友會參加回鑾踩街活動，包括竹山新世代青年會、社團法人萬巒保王府/屏東保王文化協會、彰化南瑤宮金意承青年會、東女慈聖宮妙靈昭青年會、南投草尾嶺受命宮青年團、霧峰南天宮照崢嶸青年會、大安政天宮青年團。
大甲鎮瀾宮e世代青年會成立於2003年，由一群熱愛媽祖信仰、對宗教文化與社會服務有熱忱的青年組成，致力於讓宮廟信仰年輕化。
去年開始由會員扮演真人藝閣參與回鑾踩街，頗受好評，今年增加兩台。還邀請了小丑氣球遊行，希望帶給廟會活動更多新氣象，讓更多小朋友也有親切的參與感。青年會也邀請其他宮廟的友會參與，不限於媽祖文化，希望大家共同為台灣的宗教文化傳承。
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