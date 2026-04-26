酒駕後衝向大甲媽點心站？警方查出「烏龍一場」 55歲男家住點心站旁

一名男子家住台中市大甲區，他今天下午開車要回家和點心站人員起衝突，點心站人員質疑他酒駕衝向點心站，他堅稱自己住在附近要回家，警方到場處理，查出他沒酒駕，溝通後讓他開車回家。

有民眾在臉書「我愛大甲2」貼出影片，今天在大甲區中山路與義和三街口糾紛案，貼文者說很誇張，酒駕開車衝進點心站，點心站內有很多信徒。

大甲警分局說明，今天下午2時5分，在台中市大甲區中山路一段573號前，55歲陳姓男子開車，因他家住在義和三街內，要由中山路轉入義和三街，致與義和點心站人員口角引發糾紛，現場人員質疑陳男有酒駕，經分局員警到場檢測未發現有酒駕情形，調解雙方糾紛後，勸導陳男開車離開現場，未衍生其他事故。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康