快訊

台中西區府後街傳槍響...槍手逃逸 一人腹部中彈送醫急救中

台灣地震風險需重新檢視 台大研究曝「斷層活動恐被低估逾9成」

聽新聞
0:00 / 0:00

酒駕後衝向大甲媽點心站？警方查出「烏龍一場」 55歲男家住點心站旁

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
大甲媽遶境進香今晚回鑾，一名男子開車要回家，在大甲區和點心站人員爭執。圖／警方提供
大甲媽遶境進香今晚回鑾，一名男子開車要回家，在大甲區和點心站人員爭執。圖／警方提供

一名男子家住台中市大甲區，他今天下午開車要回家和點心站人員起衝突，點心站人員質疑他酒駕衝向點心站，他堅稱自己住在附近要回家，警方到場處理，查出他沒酒駕，溝通後讓他開車回家。

有民眾在臉書「我愛大甲2」貼出影片，今天在大甲區中山路與義和三街口糾紛案，貼文者說很誇張，酒駕開車衝進點心站，點心站內有很多信徒。

大甲警分局說明，今天下午2時5分，在台中市大甲區中山路一段573號前，55歲陳姓男子開車，因他家住在義和三街內，要由中山路轉入義和三街，致與義和點心站人員口角引發糾紛，現場人員質疑陳男有酒駕，經分局員警到場檢測未發現有酒駕情形，調解雙方糾紛後，勸導陳男開車離開現場，未衍生其他事故。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

鎮瀾宮 遶境 大甲媽祖

延伸閱讀

影／壓制畫面曝…大型重機闖國道服務區 拒拖吊衝撞員警遭逮

中市警圍捕詐團車手 開槍制伏衝撞拒捕嫌犯法辦

大甲媽回鑾彰化再爆推擠衝突 女子被警壓制恐涉妨害公務

大甲媽回鑾「急行軍」！提早1小時到台中 信徒冒雨相迎 優勢警力護轎

相關新聞

酒駕後衝向大甲媽點心站？警方查出「烏龍一場」 55歲男家住點心站旁

一名男子家住台中市大甲區，他今天下午開車要回家和點心站人員起衝突，點心站人員質疑他酒駕衝向點心站，他堅稱自己住在附近要回家，警方到場處理，查出他沒酒駕，溝通後讓他開車回家。

恭迎大甲媽回鑾 大甲鎮瀾宮e世代青年會邀8間友會踩街

大甲媽遶境進香今天回鑾，為恭迎大甲媽回鑾，大甲鎮瀾宮e世代青年會今天邀8間友會踩街，去年開始由會員扮演真人藝閣參與回鑾踩街受好評，今年增加兩台，還邀請小丑氣球遊行，希望帶給廟會活動更多新氣象，許多小朋友今天開心互動，覺得廟會活動不再是大人專利。

影／大甲媽來了！2名阿嬤互相扶持想躦轎底 警民助她們完成心願

大甲媽遶境進香，沿途很多信徒想躦轎底求平安，台中市沙鹿區二名阿嬤鄰居想躦轎底，其中一人行動不便，二人互相扶持走到鑾轎前卻不知如何躦轎底，在清水警分局員警和遶境工作人員協助下完成心願。

影／為母則強！大甲媽回鑾 基隆母帶身心障礙女兒躦轎求平安

為母則強，大甲媽遶境進香回鑾，昨晚行經台中市清水區，一名來自基隆母親帶著2名子女鑽轎底，其中一名女童坐輪椅，身心障礙，在眾人協助下躦轎底，這位母親求媽祖保佑子女平安，媽祖娘傘還為她停留3分鐘，現場畫面令旁人感動。

急行軍 大甲媽回鑾今晚返宮安座

大甲鎮瀾宮媽祖回鑾，前晚遶境彰化市區再爆激烈推擠衝突，隨即在彰化警方強力護轎下，一路急行軍，昨天清晨二時四十八分通過大度橋進入台中市，較去年提早一小時，沿途信眾熱情冒雨接迎、鑽轎底，預定今晚返宮安座，完成九天八夜遶境活動。

大甲媽回鑾／國際後援站 弘光科大六國外籍生著傳統服飾接駕

大甲媽祖遶境進香進入最後回鑾高峰，台中海線街頭湧入大批隨香客，弘光科技大學不但在龍井設置服務站，不僅有餐旅、物治等科系發揮專業服務信眾，更吸引校內來自印尼、越南、印度等6國的外籍學生，身著自己國家的傳統服飾亮相，成為遶境隊伍中極具異國風情的吸睛焦點，在沙田路定點發送學生親手揉製、寓意平安的「祈福糕點麵包」，與隨香信眾結緣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。