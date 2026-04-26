影／大甲媽來了！2名阿嬤互相扶持想躦轎底 警民助她們完成心願

大甲媽遶境進香，沿途很多信徒想躦轎底求平安，台中市沙鹿區二名阿嬤鄰居想躦轎底，其中一人行動不便，二人互相扶持走到鑾轎前卻不知如何躦轎底，在清水警分局員警和遶境工作人員協助下完成心願。

清水警分局表示，看到這二名阿嬤很感動，她們是鄰居互相扶持想躦轎底，最後由清水警分局員警及大甲媽工作人員，協助她們躦轎。

媽祖鑾轎今天上午在清水區，沿途在多處地點讓信徒躦轎底，預計傍晚進入大甲市區遶境，深夜或凌晨入廟安座。

大甲媽祖遶境進香回鑾，鑾轎昨天在台中市沙鹿區，二名阿嬤鄰居想躦轎底，在員警和工作人員協助下完成心願。圖／民眾提供

大甲媽祖遶境進香回鑾，鑾轎今天上午在清水區，大甲鎮瀾宮早上已湧進人群。記者游振昇／攝影