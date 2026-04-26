影／大甲媽來了！2名阿嬤互相扶持想躦轎底 警民助她們完成心願

大甲媽遶境進香，沿途很多信徒想躦轎底求平安，台中市沙鹿區二名阿嬤鄰居想躦轎底，其中一人行動不便，二人互相扶持走到鑾轎前卻不知如何躦轎底，在清水警分局員警和遶境工作人員協助下完成心願。
清水警分局表示，看到這二名阿嬤很感動，她們是鄰居互相扶持想躦轎底，最後由清水警分局員警及大甲媽工作人員，協助她們躦轎。
媽祖鑾轎今天上午在清水區，沿途在多處地點讓信徒躦轎底，預計傍晚進入大甲市區遶境，深夜或凌晨入廟安座。
為母則強，大甲媽遶境進香回鑾，昨晚行經台中市清水區，一名來自基隆母親帶著2名子女鑽轎底，其中一名女童坐輪椅，身心障礙，在眾人協助下躦轎底，這位母親求媽祖保佑子女平安，媽祖娘傘還為她停留3分鐘，現場畫面令旁人感動。
大甲媽遶境進香，沿途很多信徒想躦轎底求平安，台中市沙鹿區二名阿嬤鄰居想躦轎底，其中一人行動不便，二人互相扶持走到鑾轎前卻不知如何躦轎底，在清水警分局員警和遶境工作人員協助下完成心願。
大甲鎮瀾宮媽祖回鑾，前晚遶境彰化市區再爆激烈推擠衝突，隨即在彰化警方強力護轎下，一路急行軍，昨天清晨二時四十八分通過大度橋進入台中市，較去年提早一小時，沿途信眾熱情冒雨接迎、鑽轎底，預定今晚返宮安座，完成九天八夜遶境活動。
大甲媽祖遶境進香進入最後回鑾高峰，台中海線街頭湧入大批隨香客，弘光科技大學不但在龍井設置服務站，不僅有餐旅、物治等科系發揮專業服務信眾，更吸引校內來自印尼、越南、印度等6國的外籍學生，身著自己國家的傳統服飾亮相，成為遶境隊伍中極具異國風情的吸睛焦點，在沙田路定點發送學生親手揉製、寓意平安的「祈福糕點麵包」，與隨香信眾結緣。
大甲鎮瀾宮媽祖遶境回鑾進入第八天，今天適逢周末好天氣，鑾轎行經台中海線大肚、龍井、清水一帶，沿途吸引大批信眾夾道迎駕，躦轎腳人潮更是綿延數十公里，一路排到看不見盡頭，現場十分熱鬧，宗教盛事氣氛濃厚外，大甲媽在龍井路上還巧遇大庄媽、北港媽等媽祖隊伍，現場出現難得一見的「三媽會」畫面，吸引大批民眾圍觀拍照。
大甲媽回鑾，今天清晨2時48分通過大度橋進入台中市，一路「急行軍」，較去年提早一小時，最讓人津津樂道的是，今天下午1時38分，大甲媽鑾轎與北港朝天宮媽祖、梧棲浩天宮媽祖在烏日警分局龍井分駐所前方「三媽會」世紀同框，讓信徒驚喜不已，吸引萬人爭睹、熱情「迎媽祖」。
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