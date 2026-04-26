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影／為母則強！大甲媽回鑾 基隆母帶身心障礙女兒躦轎求平安

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
大甲媽祖遶境進香回鑾，昨晚在台中市清水區，基隆一名母親帶子女躦轎底。圖／民眾提供
大甲媽祖遶境進香回鑾，昨晚在台中市清水區，基隆一名母親帶子女躦轎底。圖／民眾提供

為母則強，大甲媽遶境進香回鑾，昨晚行經台中市清水區，一名來自基隆母親帶著2名子女鑽轎底，其中一名女童坐輪椅，身心障礙，在眾人協助下躦轎底，這位母親求媽祖保佑子女平安，媽祖娘傘還為她停留3分鐘，現場畫面令旁人感動。

大甲媽鑾轎昨晚11點多抵達台中清水區，在台中市議長張清照服務處前停留，許多人排隊躦轎底，議長張清照與前議長張清堂設香案迎媽祖，鎮瀾宮董事長顏清標與副董事長鄭銘坤扶轎。

在清水區途中，一名基隆婦人帶著二名子女想躦轎底，其中一名女童坐輪椅，身心障礙，母親特地從基隆到台中，躦轎祈求小孩平安，娘傘為女童停留3分鐘，清水警分局員警和民眾在旁協助。

鑾轎今天凌晨抵達清水區朝興宮駐駕，清晨起駕，繼續往大甲方向前進，預計傍晚抵達大甲區，再進市區遶境，去年遶境回鑾安座已凌晨，今天預計也會很晚才入廟。

<a href='/search/tagging/2/大甲媽祖' rel='大甲媽祖' data-rel='/2/125569' class='tag'><strong>大甲媽祖</strong></a>遶境進香回鑾，今天凌晨在台中市清水區朝興宮駐駕。圖／民眾提供
大甲媽祖遶境進香回鑾，今天凌晨在台中市清水區朝興宮駐駕。圖／民眾提供

大甲媽祖遶境進香回鑾，今天行經台中市清水區，信徒夾道迎接。圖／民眾提供
大甲媽祖遶境進香回鑾，今天行經台中市清水區，信徒夾道迎接。圖／民眾提供

鎮瀾宮 遶境 大甲媽祖

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