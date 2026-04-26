急行軍 大甲媽回鑾今晚返宮安座

大甲鎮瀾宮媽祖回鑾，前晚遶境彰化市區再爆激烈推擠衝突，隨即在彰化警方強力護轎下，一路急行軍，昨天清晨二時四十八分通過大度橋進入台中市，較去年提早一小時，沿途信眾熱情冒雨接迎、鑽轎底，預定今晚返宮安座，完成九天八夜遶境活動。

大甲鎮瀾宮媽祖遶境來程，本月十八日晚間抵彰化市自強路時，因接轎團體與維持秩序的員警爆發肢體衝突，造成包括三名員警受傷送醫，警方陸續逮捕四名滋事男子，警政署下令沿途縣市加強防制假藉宗教的暴力行為。

不過，大甲鎮瀾宮媽祖回鑾，前晚十時五十五分許行經彰化市民族路與永樂街口，再度爆發因接轎演變成的集體推擠衝突，有一名女子疑因推擠員警，被員警反制壓制後，表達不滿，警方將傳喚她到案，查明是否涉及妨害公務。

由於遶境行程延誤，媽祖鑾轎前天深夜停駕彰化市天后宮才五分鐘，由彰化縣長王惠美扶轎起駕，彰化警方共動用約四百名優勢警力及嚴格執法，昨天清晨順利進入台中市。

台中警方除動用大批警力外，並啟用「無人機警察隊」執行空中巡邏，全面掌握現場動態，順利遶經大肚、龍井、清水，在龍井路上還巧遇大庄媽、北港媽等媽祖隊伍，現場出現難得一見「三媽會」畫面，吸引大批民眾圍觀拍照。

大甲媽祖昨天深夜駐駕清水朝興宮。預定今天下午通過大甲水尾橋進入市區，將依序遶境四個城門，估計晚間回到鎮瀾宮，由鎮瀾宮董事長顏清標，副董事長鄭銘坤主持安座儀式，完成九天八夜的遶境活動。