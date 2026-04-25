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大甲媽回鑾／國際後援站 弘光科大六國外籍生著傳統服飾接駕

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
來自印尼、越南、印度等6國的弘光科大外籍生，身著自己國家的傳統服飾亮相大甲媽遶境，成為極富異國風情的焦點。記者黑中亮／攝影
來自印尼、越南、印度等6國的弘光科大外籍生，身著自己國家的傳統服飾亮相大甲媽遶境，成為極富異國風情的焦點。記者黑中亮／攝影

大甲媽祖遶境進香進入最後回鑾高峰，台中海線街頭湧入大批隨香客，弘光科技大學不但在龍井設置服務站，不僅有餐旅、物治等科系發揮專業服務信眾，更吸引校內來自印尼、越南、印度等6國的外籍學生，身著自己國家的傳統服飾亮相，成為遶境隊伍中極具異國風情的吸睛焦點，在沙田路定點發送學生親手揉製、寓意平安的「祈福糕點麵包」，與隨香信眾結緣。

弘光科大今年將專業課程與在地文化結合，由餐旅系鄭錦慶老師帶領技優學生打造最強補給站，除了美食補給，物理治療系與運動休閒系學生也發揮所長，在現場提供專業的「肌內效貼布」服務，為長途跋涉的信眾舒緩腿部不適，並提供體適能物資；老人福利系學生則負責行政支援，確保服務站運作流暢，展現醫護與民生專業校園實力。

大甲媽遶境回鑾現場，最引人注目的，莫過於一群來自印尼、越南、印度、泰國、香港及馬來西亞的外籍留學生，他們盛裝參與，不只特地換上色彩絢麗的各國傳統服飾，在補給站發送物資，與台灣傳統信仰交織出獨特的共融畫面，首次參加遶境的印度籍女學生驚訝表示，台灣人真的太熱情了，沿途信眾不斷塞禮物給她，「多到都不知道怎麼拒絕了」。

國際學生們都說，言這是一次非常特別的文化體驗，感受到信眾對媽祖的信仰，都指出未來還想再來參加，而第二次參與的馬來西亞籍學生許逢杰則興奮說，「去年參加後就一直期待今年，大甲媽遶境的活力讓他覺得太棒了、太特別了。」

弘光科大表示，透過舉辦大甲媽遶境「弘光作伙來」活動，就是想讓外籍學生能近距離實地感受台灣民間信仰的熱情與生命力，也藉由各專業科系的協作，讓遶境信眾看見學子的專業實力，實踐國際文化交流與共融的教育精神。

來自印尼、越南、印度等6國的弘光科大外籍生，身著自己國家的傳統服飾亮相大甲媽遶境，成為極富異國風情的焦點。記者黑中亮／攝影
來自印尼、越南、印度等6國的弘光科大外籍生，身著自己國家的傳統服飾亮相大甲媽遶境，成為極富異國風情的焦點。記者黑中亮／攝影

來自印尼、越南、印度等6國的弘光科大外籍生，身著自己國家的傳統服飾亮相大甲媽遶境，成為極富異國風情的焦點。記者黑中亮／攝影
來自印尼、越南、印度等6國的弘光科大外籍生，身著自己國家的傳統服飾亮相大甲媽遶境，成為極富異國風情的焦點。記者黑中亮／攝影

來自印尼、越南、印度等6國的弘光科大外籍生，身著自己國家的傳統服飾亮相大甲媽遶境，成為極富異國風情的焦點。記者黑中亮／攝影
來自印尼、越南、印度等6國的弘光科大外籍生，身著自己國家的傳統服飾亮相大甲媽遶境，成為極富異國風情的焦點。記者黑中亮／攝影

鎮瀾宮 遶境 大甲媽祖

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