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躦轎腳長龍「看不見盡頭」！大甲媽回鑾龍井三媽會 傍晚警方快步接轎護衛

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
大甲鎮瀾宮媽祖遶境回鑾進入第八天，沿途吸引大批信眾夾道歡迎並躦轎腳，清水警方直到傍晚才接到鑾轎。記者黑中亮／攝影
大甲鎮瀾宮媽祖遶境回鑾進入第八天，沿途吸引大批信眾夾道歡迎並躦轎腳，清水警方直到傍晚才接到鑾轎。記者黑中亮／攝影

大甲鎮瀾宮媽祖遶境回鑾進入第八天，今天適逢周末好天氣，鑾轎行經台中海線大肚、龍井、清水一帶，沿途吸引大批信眾夾道迎駕，躦轎腳人潮更是綿延數十公里，一路排到看不見盡頭，現場十分熱鬧，宗教盛事氣氛濃厚外，大甲媽在龍井路上還巧遇大庄媽、北港媽等媽祖隊伍，現場出現難得一見的「三媽會」畫面，吸引大批民眾圍觀拍照。

今天海線地區不少信眾早早就守候在沙田路旁，只為把握難得機會向大甲媽祖躦轎腳祈福，祈求平安順利；數十萬香燈腳更隨著遶境隊伍緩緩前進，沿途鞭炮聲、鑼鼓聲與民眾歡呼聲此起彼落聲中，下午更迎來龍井「三媽會」，大甲媽、梧棲大庄媽、北港媽等媽祖隊伍，在海線周邊相逢會香，場面頓時吸引大量香客、陣頭與地方民眾圍觀，也會讓鑽轎腳人潮特別長 ，形成海線地區難得一見的盛大景象，

由於今年大甲媽人潮高度集中，清水、龍井一帶交通壓力明顯增加，不少香燈腳指出，今年大甲媽回鑾的人潮不亞於去年80萬人的盛況，清水區各宮廟及街頭遶完一圈，估計今天晚上要停駕在朝興宮，可能會在明天的凌晨以後，建議大家要做好過夜準備。

清水分局與相關單位也持續加強交通疏導，等候一整天，到下午4時36分才順利接駕，當媽祖鑾轎終於緩緩接近時，清水分局局長鄭鴻文率領員警快步上前接轎護衛；在警方嚴密戒備下，鑾轎推進約100公尺後，順利移交給地方宮廟接手續行，整個接轎過程秩序井然，未發生任何推擠摩擦。

大甲鎮瀾宮媽祖遶境回鑾進入第八天，鑾轎行經台中海線大肚、龍井、清水一帶，沿途吸引大批信眾夾道迎駕。記者黑中亮／攝影
大甲鎮瀾宮媽祖遶境回鑾進入第八天，鑾轎行經台中海線大肚、龍井、清水一帶，沿途吸引大批信眾夾道迎駕。記者黑中亮／攝影

鎮瀾宮 遶境 大甲媽祖

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