大甲媽回鑾彰化再爆推擠衝突 女子被警壓制恐涉妨害公務

大甲鎮瀾宮媽祖回鑾，昨晚行經彰化市民族路與永樂街口，再度爆發因接轎演成的集體推擠衝突，有一名女子疑因推擠員警，被員警反制壓制，警方將傳喚她到案，查明是否涉及妨害公務。

大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境活動，來程於本月18日晚間抵彰化市自強路時，因接轎團體與維持秩序的員警爆發肢體衝突，造成包括彰化警分局偵查隊長蕭登元鼻梁被打斷及2名員警受傷送醫，警方陸續逮捕4名滋事男子，其姓陳姓男子被羈押獲准，另2人分別限制住居、1人無保請回，檢警將持續追查其他涉案人。

大甲媽祖18日晚間遶境彰化爆發衝突後，警政署下令加強防制假藉引發的宗教暴力。大甲媽祖昨天回鑾進入彰化市區，警方即動用近400名警力，並由有10多年護轎經驗的縣警局訓練科長林世明領軍，帶領40名警察精英組成的緊急應變隊貼身護轎，防止因接轎引發的暴力衝突，並及時壓制、排除。

不過，大甲媽祖遶境隊伍昨晚約10時55分許，當鑾轎沿民族路欲右轉進入永樂街時，因路口湧進人潮，警方設置改道牌將路口淨空，卻仍因某宮廟接轎團體在接轎時，發生有人大聲鼓噪及激烈推擠，緊急應變隊貼及在場員警立即上前制止、區隔排除，喝令鼓譟者即舉起雙手投降手勢。

但在過程中，有一女子見同行男子被警員壓制，即大聲咆哮，在被壓制後，即被其他同伴帶離現場，警方現場未逮捕。不過，這名女子後來在社群上不滿警方處置，表示將驗傷追究，反遭網友批評。

彰化警分局表示，已蒐集及查證相關的蒐證影像，發現這名女子先行推擠員警，才被員警反制壓制，將進一步傳喚她到案，追查是否涉及妨害公務。

大甲鑾駕在這場推擠衝突後，繼續前進，昨晚約約11時10分駐駕彰化市永樂街天后宮停轎，比預定晚間9時30分延誤許多，僅停留約5分鐘即再度起駕，警方並持續動用優勢警力及嚴格執法，由彰化縣長王惠美扶轎，沿著永樂街、民族路、中華路、中山路，一路順暢，今天凌晨2時48分沿大度橋進入台中市，比起往年消早。

大甲鎮瀾宮媽祖回鑾，昨晚行經彰化市民族路與永樂街口，再度爆發因接轎演成的集體推擠衝突，在警方優勢警力下排除。圖／民眾提供

大甲鎮瀾宮媽祖回鑾，昨晚行經彰化市民族路與永樂街口，再度爆發因接轎演成的集體推擠衝突，在警方優勢警力下排除。圖／民眾提供

大甲鎮瀾宮媽祖回鑾，昨晚行經彰化市民族路與永樂街口，再度爆發因接轎演成的集體推擠衝突，在警方優勢警力下排除。圖／民眾提供