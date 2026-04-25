敢亂就抓！大甲媽午後進清水沙鹿 警重兵「零容忍」陣頭衝突
年度宗教盛事「大甲媽祖進香」進入回鑾重頭戲，大甲媽祖鑾轎目前已抵達大肚與龍井交界，預計於今天中午過後將跨越進入沙鹿與清水區。台中市清水分局為因應屆時大量湧入的數十萬信眾，上午對外發布交通疏導計畫，除針對沙鹿、清水市區幹道實施機動調撥車道，並強調將部署優勢警力，嚴防陣頭衝突。
清水分局指出，由於市區道路路幅有限，為避免鑾轎行經期間造成台1縱貫線南北交通癱瘓，警方將於今明兩天針對中山路、沙田路等要道，實施北上車道機動調撥，管制調撥時段今天12時至16時沙鹿區沙田路與向上路口 ➜ 台灣大道與中山路口；呼籲非參加活動的用路人提早改道，對長途跨區駕駛人，建議利用台61線西濱快速道路，或經由國道1號、3號 繞過海線市區壅塞路段。
市區部分，針對原行駛沙田路、中山路北上的用路人，建議提前改走向上路及中華路（外環道），管制調撥時段今天下午2時至零時，清水區中山路與文化路口 ➜ 中山路與五權東路口；2至6時，沙鹿區中山路與成功東街口 ➜ 中山路與星河路口；當大甲媽祖駐駕清水朝興宮後，中山路與五權東路口將實施封閉，北上車輛請改由高美路、中清路或中華路繞行，管制調撥時段明天清晨5時至下午3時，清水區中山路與中華路口 ➜ 中山路與中央北路口。
清水分局強調，警方事前已完成沿線宮廟與陣頭的約制協調工作。為確保秩序，回鑾期間將規劃員警全程進行錄影蒐證。警方強調，若發現有推擠衝突等不法行為，將秉持「零容忍」立場依法從嚴究辦，絕不容許挑戰公權力。請駕駛人切勿隨意違規停車。同時也提醒信眾，在擁擠人潮中跟隨鑾轎時，應加強注意隨身個人財物安全。
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