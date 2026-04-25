大甲媽回鑾 女推擠警遭壓制依妨害公務罪嫌究辦

大甲媽祖鑾轎昨日深夜約11時10分駐駕彰化市天后宮，因已較表定晚間9時30分延誤，僅停留約5分鐘即再度起駕。不過就在鑾轎駐駕前，永樂街與民族路口發生一波爭執，現場有黑衣人聚集並出現推擠情形，所幸在優勢警力即時制止下，場面迅速控制。

2026-04-25 00:29