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大甲媽回鑾 女推擠警遭壓制依妨害公務罪嫌究辦

中央社／ 彰化25日電

大甲媽祖回鑾昨天延至晚間約11時10分駐駕彰化市天后宮，駐駕前一度發生推擠，有1名女子遭員警壓制，彰化警分局表示，女子先推擠員警，後續將依妨害公務罪嫌究辦。

台中大甲鎮瀾宮媽祖17日晚間展開9天8夜遶境進香，21日啟程回鑾，26日回到大甲鎮瀾宮安座。昨天遶境隊伍進入彰化縣彰化市，大批民眾不畏雨勢隨行，鑾轎原訂晚間9時30分駐駕天后宮，時程延後至11時10分左右抵達，鑾轎進入天后宮停留約3分鐘，由彰化縣長王惠美等人送駕。

鑾轎駐駕前，約晚間10時55分，彰化市民族路與永樂街口一度發生推擠事件，現場警方以優勢警力立即上前排除。

彰化縣警察局彰化分局今天說明，民眾因接轎發生推擠及鼓譟，警方發現後上前區隔排除，鼓譟者即舉起雙手做出投降手勢，後來被同伴帶離現場，未發生暴力行為，警方現場未逮捕，繼續前進維護鑾轎安全。

另外，針對網路流傳1名女子遭員警壓制畫面，警方表示，經查證相關影像，女子於民族路與永樂街口先推擠員警，才會遭員警反制壓制，後續將通知女子到案說明，依刑法妨害公務罪嫌究辦。

鎮瀾宮 遶境 大甲媽祖

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