大甲媽回鑾「急行軍」！提早1小時到台中 信徒冒雨相迎 優勢警力護轎

大甲媽回鑾，今天清晨2時48分通過大度橋進入台中市，一路「急行軍」，較去年提早一小時，由烏日警分局長謝博賢率員接駕，並以優勢警力護轎。大甲媽鑾轎一路急行軍，到宮廟也是短暫停留，擋不住民眾熱情「迎媽祖」，信徒還冒雨鑽轎底，熱鬧非凡。

大甲媽鑾轎今天進台中市後，一路北上，遶經大肚、龍井、清水，預計今晚駐駕清水朝興宮、明晚回鑾大甲鎮瀾宮安座。

烏日警分局說明，為避免大甲媽祖遶境活動期間，各陣頭、幫派組織以搶轎等名義，藉機滋事以擴大勢力以及維護交通順暢秩序良好，烏日分局投入優勢警力161名，以及協勤民力92人協助交通管制，並啟用「無人機警察隊」執行空中巡邏，全面掌握現場動態，防範不法情事發生。

居民表示，今年大甲媽鑾轎從彰化連夜急行軍北上，但大肚區居民更是徹夜未睡，上網查看媽祖鑾轎的動向，為迎媽祖做準備，結果媽祖鑾轎較去年提早1小時到台中，居民開心喜迎媽祖。

大甲媽鑾轎抵台中後，一路急行軍，停駕各宮廟也是稍做休息就急著趕路，雖然天雨，仍吸引信徒迎媽祖、鑽轎底。媽祖鑾轎在上午9時5分抵大肚區公所前方接駕點，天空放晴，現場萬頭攢動，熱鬧非凡。

謝博賢呼籲，大甲媽回鑾時，各陣頭宮廟勿發生搶轎情事，避免推擠衝突衍生擦槍走火鬥毆事件，警方將加強蒐證錄影，遇有衝突即刻依法從嚴送辦；提醒隨香信徒注意隨身攜帶物品，勿將貴重物品放置車上，熱情信眾應秉持「不搶轎、理性虔誠祈福」的精神迎媽祖。

大甲媽回鑾今天清晨2時48分進入台中市，由烏日警分局長謝博賢率員接駕，並以優勢警力護轎。圖／警方提供

大甲媽回鑾今天上午9時23分行經大肚市區，現場熱鬧非凡。圖／警方提供

大甲媽回鑾今天上午9時5分抵大肚區公所前方接駕點，天空放晴，現場萬頭攢動。圖／警方提供