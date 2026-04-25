大甲媽短暫駐駕彰化天后宮 路口黑衣人推擠引騷動警迅速控制

大甲媽祖鑾轎昨日深夜約11時10分駐駕彰化市天后宮，因已較表定晚間9時30分延誤，僅停留約5分鐘即再度起駕。不過就在鑾轎駐駕前，永樂街與民族路口發生一波爭執，現場有黑衣人聚集並出現推擠情形，所幸在優勢警力即時制止下，場面迅速控制。

這起突發狀況發生在晚間11時，鑾轎自民族路轉進永樂街後，一群黑衣男子突然叫囂引發騷動，警方機動應變隊隨即介入拉開人群，未造成進一步衝突。有網友拍下現場畫面，指稱疑似有民眾刻意推擠警方、擾亂秩序。警方指出，事發當時護轎警力即時維安，未發生暴力衝突。

大甲媽祖隨後駐駕永樂街天后宮，彰化縣長王惠美等人到場送駕。由於現場人潮眾多，為維持秩序，永樂街路段實施禁止鑽轎措施，在警方與現場人員疏導下，起駕後動線恢復順暢，整體秩序井然。

晚間彰化市持續間歇性降雨，鑾轎行經大埔路時，仍有大批信眾不畏風雨隨行，沿途排隊鑽轎情形持續至深夜，隨香客熱情不減。不過至深夜時段，除永樂街一帶人潮較為集中外，中山路沿線人車較往年略減，一路至古龍山一帶整體情況大致平和。

大甲媽祖鑾轎昨天晚間進到彰化市大埔路，即便下雨信眾仍相當熱情。記者劉明岩／攝影

大甲媽祖鑾轎昨天深夜11點多從彰化天后宮起駕，彰化縣長王惠美到場送駕。圖／彰化縣府提供

大甲媽祖鑾轎昨天深夜11點多從彰化天后宮起駕。記者林敬家／攝影