廣角鏡／大甲媽到員林 信徒雨中躦轎腳

大甲媽遶境進香回鑾昨途經彰化縣埤頭鄉，許多信徒跪地趴下等待「躦轎腳」，埤頭法主聯誼會接轎，會長張開雙腿前進，讓媽祖信徒從他胯下通過，影片被上傳網路引起網友撻伐。埤頭法主聯誼會今發表道歉聲明，表示深感愧疚，向受影響及關心此事的朋友致上最誠摯歉意。

2026-04-24 20:19