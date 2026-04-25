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廣角鏡／大甲媽到員林 信徒雨中躦轎腳

聯合報／ 記者黃仲裕
記者黃仲裕／攝影
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大甲鎮瀾宮媽祖遶境回程24日抵達員林，風雨中大批信徒穿上雨衣，排隊跪趴在地等待「躦轎腳」。大甲媽預計今天從彰化進入台中境內，明晚回到鎮瀾宮安座。

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大甲媽信徒躦轎腳上演現代版「胯下之辱」 埤頭法主聯誼會今道歉

大甲媽遶境進香回鑾昨途經彰化縣埤頭鄉，許多信徒跪地趴下等待「躦轎腳」，埤頭法主聯誼會接轎，會長張開雙腿前進，讓媽祖信徒從他胯下通過，影片被上傳網路引起網友撻伐。埤頭法主聯誼會今發表道歉聲明，表示深感愧疚，向受影響及關心此事的朋友致上最誠摯歉意。

大甲媽鑾轎今晚回彰化市 鄭銘坤籲信徒和氣接媽祖

大甲媽遶境進香回鑾，今上午扺達員林市區，照例到宏仁醫院大門前駐蹕，門口旁醫療站為隨香信徒治療足部水泡，並提醒民眾在雨天時務必保護雙腳，應及時處理沾染雨水的傷口以免感染，本身有慢性疾病更要注意併發蜂窩性組織炎。

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大甲媽祖九天八夜遶境進香回鑾，今日行經彰化，雖然天候不佳、降下雨勢，但沿線發放福食依舊熱絡，街頭人潮不減，暖流不斷。現場不僅有大學生設點心站提供補給，也有55年不間斷的素食供膳團隊持續服務香客，準備近6000份餐點，展現地方熱情與人情味。

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年度宗教盛事大甲媽祖回鑾預計明天從大度橋進入台中，沿著大肚、龍井一路北上。台中市警局烏日分局說明，警方為防止民眾因過度激情，衍生衝突或踩踏事件，動員253警力、民力護轎、維安，並從明天清晨3時至下午4時在大甲媽遶境期間管制交通，請民眾配合。

大甲媽回鑾今進彰化！大埔路封閉市區晚間交管 此路段禁鑽轎

近期白沙屯媽祖與大甲鎮瀾宮媽祖行經彰化，所到之處湧入大量香客。大甲媽祖鑾轎今日進入彰化，警方規劃鑾轎進入彰化市大埔路2巷口後，將全面管制大埔路段，建議用路人提前改道行駛中山路；晚間鑾轎行經大埔路與南平街口後，市區遶境包含永樂街、民族路及中山路等主要道路，也將實施交通管制。

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