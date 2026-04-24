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大甲媽信徒躦轎腳上演現代版「胯下之辱」 埤頭法主聯誼會今道歉

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
大甲媽鑾轎經過彰化縣埤頭鄉，信徒跪拜等待躦轎腳卻變成躦胯下，相關影門在網路瘋傳。截圖自網路黑色豪門企業影片
大甲媽鑾轎經過彰化縣埤頭鄉，信徒跪拜等待躦轎腳卻變成躦胯下，相關影門在網路瘋傳。截圖自網路黑色豪門企業影片

大甲遶境進香回鑾昨途經彰化縣埤頭鄉，許多信徒跪地趴下等待「躦轎腳」，埤頭法主聯誼會接轎，會長張開雙腿前進，讓媽祖信徒從他胯下通過，影片被上傳網路引起網友撻伐。埤頭法主聯誼會今發表道歉聲明，表示深感愧疚，向受影響及關心此事的朋友致上最誠摯歉意。

上傳網路影片顯示，大甲媽鑾轎經過埤頭鄉，信徒跪地趴下等待躦轎腳，1名黃衣男子從旁接轎後扶轎，另一名白衣男子也扶轎但避開長長一列信徒，側身步行前進，黃衣男子沒閃開信眾，笑著張開雙腿前進，讓跪趴路面的信眾從他胯下通過。

這段過程被錄下後上傳網路，引發網友熱議，一面倒批判黃衣男子走在鑾轎前面，在媽祖面前做出不尊重媽祖的行為，對謙卑祈求媽祖庇佑並消災解厄、帶來福氣的信眾相當無禮，形同現代版「胯下之辱」。

埤頭法主聯誼會今發出道歉聲明，先為昨現場處置不當，造成社會觀感不佳和信徒感受損，聯誼會深感愧疚，向所有信徒、鄉親及社會大眾致上最誠摯、最深切的歉意。

聲明指出，承接媽祖接駕事務已逾20年，一直以敬神及服務信眾為首要原則，然而昨事件中，聯誼會現場人員未能妥善掌握狀況，會長亦未能即時反應及迴避，導致信徒自其胯下通過，造成不適當的畫面與不良觀感，對於讓信徒感到不被尊重，甚至引發外界質疑，聯誼會責無旁貸，深切反省。

聲明稿表示，聯誼會這次未能守住應有的分際與敏感度，辜負了大家對聯誼會的信任，對此誠摯致歉，絕不推諉，針對這次事件聯誼會已立即檢討並決議，未來接駕活動中，將不再安排聯誼會人員進入轎內扶轎，並全面強化現場動線規畫與人員引導，確保「鑽轎底」等儀式能在合宜且受尊重的環境中進行，讓每一位信徒都能安心參與、獲得應有的祝福。聯誼會強調虛心接受各界的批評與指教，以最嚴肅的態度持續改進，避免類似情形再次發生。

彰化縣埤頭法主聯誼會為昨天信徒從會長胯下通過一事，今發表道歉聲明。截圖自臉書「宗教爆報」
彰化縣埤頭法主聯誼會為昨天信徒從會長胯下通過一事，今發表道歉聲明。截圖自臉書「宗教爆報」

鎮瀾宮 遶境 大甲媽祖 大甲 媽祖

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