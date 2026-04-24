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大甲媽回鑾雨不停！彰化大學生協助救人 此處供膳55年不斷

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
大甲媽祖九天八夜遶境進香回鑾，今日行經彰化，雖然天候不佳、降下雨勢。記者林敬家／攝影
大甲媽祖九天八夜遶境進香回鑾，今日行經彰化，雖然天候不佳、降下雨勢。記者林敬家／攝影

大甲媽祖九天八夜遶境進香回鑾，今日行經彰化，雖然天候不佳、降下雨勢，但沿線發放福食依舊熱絡，街頭人潮不減，暖流不斷。現場不僅有大學生設點心站提供補給，也有55年不間斷的素食供膳團隊持續服務香客，準備近6000份餐點，展現地方熱情與人情味。

大甲媽祖鑾駕今日下午進入大村鄉，不過花壇鄉及彰化市一帶早已湧入大批隨香人潮。建國科技大學學生會於花壇鄉公所清潔隊對面設置「迎鎮瀾大甲媽點心站」，提供飲食補給與休息服務。

學生會幹部邱翌宸表示，點心站設立後不久，現場即發生一名隨香客疑似癲癇發作倒地，周邊民眾立即通報並上前協助，維持現場秩序，直到醫護人員抵達處置，過程有驚無險。

除了突發狀況的即時應變，點心站也意外成為校友交流據點。一名土木系畢業校友路過時認出母校旗幟，特地停下腳步。他表示，每年都會參與遶境行程，今年在花壇段遇見母校設站服務，感到格外親切。

同一時間，彰化縣政府對面郵局旁則有一處延續55年的素食供膳站持續運作。前彰化市長邱建富表示，該供膳行動自1969年由母親發起，除疫情期間短暫停歇外，至今從未中斷，成為地方信仰與公益精神的象徵。

今年現場動員近百名志工，自清晨6時30分起備餐，提供包括炒麵、早粥等全素餐點，總計供應近6000份，讓各地香客在雨中仍能感受溫暖補給。

執行長邱鈴蘭表示，供膳不只是善行，更是一種公共參與與文化傳承。55年來凝聚無數志工與善心人士投入，「有錢出錢、有力出力」，展現台灣社會長期累積的互助精神。

大甲媽祖九天八夜遶境進香回鑾，彰化縣府對面郵局旁一處延續55年的素食攤今天準備6千份素食供應給香客。圖／邱建富提供
大甲媽祖九天八夜遶境進香回鑾，彰化縣府對面郵局旁一處延續55年的素食攤今天準備6千份素食供應給香客。圖／邱建富提供

大甲媽祖九天八夜遶境進香回鑾，彰化縣府開放中庭供香客休息。
大甲媽祖九天八夜遶境進香回鑾，彰化縣府開放中庭供香客休息。

大甲媽祖九天八夜遶境進香回鑾，彰化建國科大學生設置點心站。圖／彰化建國科大提供
大甲媽祖九天八夜遶境進香回鑾，彰化建國科大學生設置點心站。圖／彰化建國科大提供

鎮瀾宮 遶境 大甲媽祖

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