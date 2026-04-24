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影／大甲媽回程抵彰化 信徒雨中稜轎腳
大甲媽祖鑾轎回程今天上午進入彰化縣員林市，在福寧宮休息一小時後，隨即北上。台一線聚集了不少等待稜轎腳的民眾，雖然天空不作美，下起傾盆大雨，但信徒仍不減熱情，穿著雨衣在路上等候。預計下午行經花壇鄉彰員路、彰化市大埔路，晚間駐駕彰化市永樂商圈天后宮。彰化警分局表示，媽祖鑾轎行經彰員路時，將規劃7處交通疏導管制點。
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