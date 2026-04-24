影／大甲媽回程抵彰化 信徒雨中稜轎腳

大甲媽遶境進香起駕至今出現數次意外，上轎典禮千里眼神像落地，起駕時，鎮瀾宮董事長顏清標疑似踩空險滑倒，鑾轎在彰化發生兩波激烈衝突，多警受傷，20日抵達新港奉天宮時，彌勒佛神像翻落。有網友說這些現象可能與顏清標、立法院副院長江啟臣二人親屬逝世未滿一年，二人扶轎有關；民俗專家廖大乙斥為無稽之談，他說神明最怕不忠不孝、不仁不義、背骨的人，祂不會去怕什麼家裡往生的。

2026-04-23 10:15