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大甲媽回鑾明天進台中！烏日警動員253人護轎 路線、交通管制曝光
年度宗教盛事大甲媽祖回鑾預計明天從大度橋進入台中，沿著大肚、龍井一路北上。台中市警局烏日分局說明，警方為防止民眾因過度激情，衍生衝突或踩踏事件，動員253警力、民力護轎、維安，並從明天清晨3時至下午4時在大甲媽遶境期間管制交通，請民眾配合。
警方說明，大甲媽祖遶境期間，管制大肚、龍井沙田路一段至六段，大度橋南下往彰化方向慢車道封閉，請用路人配合交通管制改道。
烏日警分局長謝博賢說，警方為達成「保境安民」的任務，防止民眾因過度激情，衍生衝突或踩踏事件，維持良好遶境活動秩序，展現台灣優質宮廟文化。對於任何假藉宗教名義從事暴力行為，將採取「強勢執法、嚴正究責」原則，展現維護治安與公權力決心。同時呼籲參與民眾理性守法，共同維護宗教盛事莊嚴與安全。
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